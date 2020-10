Komu patří tetování? Take 2 čelí žalobě za realistické zpodobnění atleta

Pokud si myslíte, že veškerá práva na tetování patří tomu, kdo je nosí na své kůži, jste na omylu. Stejně jako každé jiné umění se na něj vztahují autorská práva, která patří jeho tvůrci. A ten může mít na jeho zobrazování jiné názory než sám majitel.

Nebude muset nakonec Orton vystupovat jen v rukávech?

S touto problematikou se nyní budou muset vážně zabývat právníci videoherní společnosti Take 2. Tu zažalovala tatérka Catherine Alexandrová za to, že podle ní neoprávněně okopírovali tetování, kterými vyzdobila paže wrestlingového bojovníka Randyho Ortona. Konkrétně jde o několik tribálních motivů doplněných o verš z Bible, růži a holubici.

I když to tak může na první pohled vypadat, nejde v tomto případě o momentální snahu přiživit se na „úspěchu“ slavné série (jejíž poslední díl mimochodem skončil naprostou katastrofou, viz náš článek), ale datují se až do roku 2009, kdy wrestlingová organizace WWE měla v úmyslu prodávat fanouškům tetovací rukávy s Ortonovými motivy.

„Osoba, se kterou jsem jednala, se mi vysmála a sdělila mi, že nemám žádnou šanci. Že si s jeho obrazy mohou dělat cokoliv, protože je to jejich wrestler,“ řekla Alexandrová magazínu Hollywood Reporter.

Samotné hráče spíše zajímá, kdy za své nemalé peníze dostanou nějakou pořádnou hru. WWE 2K20 byla totiž debakl.

O tom, kdo se bude smát naposledy, rozhodne až soud. Z výroby tetovacích rukávů sice sešlo, místo nich ovšem nastoupila hráči oblíbená série WWE, která po vzoru NHL od Electronic Arts každoročně co nejvěrněji zpodobňuje tento pro „neameričany“ v podstatě nepochopitelný sport. Take 2 sice disponují oficiální licencí wrestlingové organizace WWE, a tak mohou využívat všechny bojovníky, které zastupuje, samotné tetování je však sporné.

Grafici jej totiž museli do hry ručně překreslit, případně importovat z detailních fotografií, čímž prý dílo neoprávněně zkopírovali. Na kompletní znění žaloby se můžete podívat na tomto odkazu. Sám Orton se ke kauze vyjádřil s tím, že neměl ani tušení, že by měl potřebovat nějaké povolení o tom, kde a jak své tetování může, nebo nesmí ukazovat.

Není to poprvé, co tetovaní sportovci dělají herním vývojářům z Take 2 těžkou hlavu. Společnost Solid Oak Sketches, která vlastní práva na tetování basketbalových hvězd LeBrona Jamese, Kenyona Martina a Erica Bledsoea zažalovala kvůli podobnému problému Take 2 za hru NBA 2K16. Právníci 2K tehdy spor vyhráli, soudce žalobu odmítl s tím, že se tetování objevují jen na zlomku z celkového počtu hráčů (3 ze 400), jsou zmenšená na přibližně 4 až 10 % jejich skutečné velikosti a navíc nejsou během rychlé hry pořádně vidět.

Tyto argumenty ovšem v kauze WWE 2K použít nelze, jelikož je virtuální Orton využíván i pro marketingové účely.

Je tak možné, že se z kauzy WWE stane další příklad nepochopitelného soudnictví v USA á la odškodné za chybějící varování, že horké kafe je horké, nebo že by se psi neměli sušit v mikrovlnné troubě.