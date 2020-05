Spor o rekordní skóre ve videohře skončí až u soudu

Oproti většině ostatních disciplín mají videoherní rekordy svá specifika a prokázat pravost některých výkonů je extrémně obtížné. Není divu, že se v bezmála čtyřicetileté historii organizace Twin Galaxies, jejíž data jsou oficiálním zdrojem pro slavnou Guinessovu knihu rekordů, objevilo i několik pokusů o podvod.

Billy Mitchell je dodnes hvězdou conů a videoherních show.

Nejznámější je případ Todda Rogerse, prvního člověka na světě, který si kdy vydělával hraním videoher. Že jsou desítky jeho rekordů neplatné, se ukázalo až po několika desítkách let (o kauze jsme psali tady).

Něco podobného hrozí i legendárnímu Billu Mitchellovi, šampionovi zlatého věku arkádových heren. Ten se v osmdesátých letech díky svým výkonům v klasické hopsačce Donkey Kong objevil i v televizních pořadech či časopisu Life, byl prvním člověkem, kterému se v ní podařilo dosáhnout mytické hranice milionu bodů. I když byl poté mnohokrát překonán, jeho jméno je v jistých kruzích stále pojem, o jeho působení dokonce vznikl i oceňovaný filmový dokument The King of Kong: A Fistful of Quarters. Teď je z něj však vyvrhel.

Po údajně nejdetailnějším přezkoumávání v historii videoher mu totiž byly ze strany Twin Galaxies všechny jeho rekordy odebrány, a to i včetně toho uvedeného v Guinnessově knize rekordů. Přestože z jeho slavného výkonu existuje videozáznam, vyšetřování prokázalo, že nehrál původní certifikovanou verzi hry, ale jen emulovanou. Díky tomu měl oproti ostatním soutěžícím nefér výhodu.

Shromažďování důkazů trvalo dlouhé měsíce a spolklo tisíce dolarů, výsledný spis je vskutku obsáhlý (k nahlédnutí tady). Sám Mitchell přitom během vyšetřování nekomunikoval a na žádné zaslané otázky nereagoval. Není proto divu, že během hlasování mezi zavedenými členy komunity Twin Galaxies se pro jeho penalizaci vyslovilo 198 lidí, jen 13 bylo proti.

Různých verzí Donkey Konga je bezpočet. Největší prestiž má však ta původní z roku 1981.

Přesto všechno se zostuzený hráč rozhodl za očištění svého jména bojovat. A to i právními kroky. Podle serveru Ars Technica je již na 6. června naplánováno jednání, ve kterém se Mitchell bude snažit soudce přesvědčit, že Twin Galaxies poškodili jeho dobré jméno a vyšetřování nevzalo v úvahu všechny fakta. Naráží například na to, že nikdo nevyslechl žádného ze svědků, kteří byli rekordu přítomni.

Otázkou ovšem je, jestli soudní síň je to pravé místo, kde by se podobné spory měly řešit. Podle majitele Twin Galaxies Jasena Halla by totiž mohl vzniknout precedens a už tak přetížené soudy by mohly být zavaleny spory o videoherní výsledky.

Jak celá kauza dopadne, lze v tuto chvíli jen těžko odhadovat, o výsledku vás budeme samozřejmě informovat.