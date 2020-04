Sběratelství her se může krutě nevyplatit, některé ztrácejí hodnotu

Sběratelé počítačových her se v jádru ničím neliší od těch ostatních, kteří působí v zavedených oborech, jako je například filatelie nebo numismatika. Ano, hry mají v porovnání se známkami nebo mincemi jen krátkou historii, i tak se ale najdou vzácné exempláře, které se na světě vyskytují jen v jednotkách kopií a jejich cena se pohybuje v astronomických částkách.



Čím méně kopií hry se prodalo, tím má větší hodnotu. Edukativní Game de Check! vyšel jen ve 200 kopiích.

Hodnota staré hry není dána ani tak její kvalitou, jako spíše vzácností. Vlastně je to přesně naopak – čím méně kopií se ve své době hry prodalo, tím vyšší hodnotu dnes má. Nejdráže se samozřejmě prodávají speciální edice v originálních obalech, ideálně ještě nerozbalených.

Aktuálním prodejním rekordem je nejspíše vzácná kopie Super Mario Bros. pro konzoli NES z roku 1985, za kterou před dvěma lety trojice kupujících zaplatila 100 150 dolarů, tedy přes 2,2 milionu korun. Jediný rozdíl oproti běžným verzím je přitom u tohoto konkrétního kusu pouze v malé černé nálepce s logem Nintenda, kterou je originální krabička přelepena (viz náš článek).

Ne vždy je ovšem nákup těžce dostupné hry dobrou investicí, alespoň tedy s ohledem na trvanlivost její hodnoty. Ta totiž nemusí postupem času jen růst vzhůru, naopak se může nečekaně rychle propadnout.

Například skupině fanoušků herní společnosti Sega, která si říká SMS Power!, se v internetové aukci podařilo nedávno zakoupit vzácnou kopii hry Game de Check! Koutsuu Anzen za zhruba 125 000 korun. Ještě před deseti lety se ovšem tento titul nabízel na stejném severu za šestinásobek, a to jen v „holé“ verzi bez speciálního kufříku s herní konzolí a doprovodnou dokumentací.

A není to jediný případ toho, kdy se hodnota vzácné hry propadla strmě dolů. Studio Naughty Dog například v roce 2012 vyrobilo jen velice omezený počet sběratelských edicí ke hře Uncharted 2, její hodnota se tak vyšplhala až na 8 000 dolarů (200 tisíc korun). Dnes ji lidé mohou sehnat za čtvrtinu (a kdyby je zajímala jen samotná hra, tak je v remasterované podobě dokonce dostupná zadarmo). Jediná známá kopie Tetrisu podepsaná jejím autorem Alexejem Pažitnovem se před pár lety objevila v aukci za neskutečný milion dolarů – není divu, že se žádný kupující nenašel. Podobných případů, kdy prodejci nadsadí cenu do absurdních rozměrů a doufají, že se někdo přece jen chytne, je internet plný.

Odborníci se však shodují, že sbírat videohry jen jako investici do budoucna je mizerný nápad. Ty nejvzácnější kusy z osmdesátých let už jsou rozebrané a pozdější generace konzolí už byly až příliš populární na to, aby se někde na půdě povalovaly vzácné poklady. Ani ty nejobskurnější kusy z „nepovedené“ konzole Wii U tak nikdy nemohou dosáhnout nějakých závratných částek. Pokud se do tohoto oboru chcete vrhnout, tak jedině kvůli tomu, že máte ke hrám vztah a jejich vlastnictví vám přinese radost.

Naštěstí ani SMS Power! nejsou žádní spekulanti a svoji investici využili pro dobro všech. Okamžitě po nákupu nasdíleli veškerý obsah balení na internet a poskytli ho všem fanouškům zdarma. Ne tedy, že by jich asi bylo mnoho.

Více než hrou je totiž Game de Check! Koutsuu Anzen softwarem pro výuku dopravní bezpečnosti, který si u Segy objednala pojišťovna Tokio Marine koncem osmdesátých let. Celkem vyšlo jen 200 exemplářů, které ovšem nebyly určeny k volnému prodeji a hrát se daly jen na několika málo specializovaných místech.

A jak jste na tom vy? Jakou nejobtížněji dostupnou hru jste kdy v životě hráli?