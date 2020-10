Need for Speed: Hot Pursuit dostanou brzy remasterovanou verzi

Vypadá to, že i společnost Electronic Arts podlehla aktuální módě a zhlédla se ve tvorbě remasterů. Po skvělém Command & Conquer: Remastered (naše recenze) se stejné pocty brzy dočká i šestnáctý díl série Need for Speed. Těžko říct, proč si EA vybrali zrovna Hot Pursuit, podle mého nebyl ničím extra výjimečný (viz naše dobová recenze) a rozhodně by se v dlouhé historii značky našlo i leccos lepšího.



Za zhruba 800 Kč dostaneme již 16. listopadu graficky notně vylepšenou verzi, která bude podporovat moderní trendy, jako je třeba 4K rozlišení a vysoké hodnoty FPS. Součástí balení budou i všechny dodatečné DLC balíčky, které ke hře od jejího vydání přibyly.

Skvěle pak zní možnost crossplaye napříč všemi platformami, kde hra vyjde, tedy PC, PS4, Xbox One a Nintendo Switch.