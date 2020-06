RECENZE: Command & Conquer Remastered je úžasný návrat starých herních časů

Není moc RTS (real-time strategy) sérií, které by se honosily takovým počtem dílů či spin-offů, jako tomu je u nesmrtelného kultu C&C. Westwood Studios nám dalo obrovské množství taktické zábavy. Můžeme jen smutně zapálit svíčku jak za ně, tak i za Bullfrog a mnohé další, které pozřela EA. Ale dobře, konec jízlivostí.

C&C se stalo značkou, která přerostla známé prostředí strategií a celkem zabodovala i akcí C&C: Renegade. Postupně ale úplně zmizela. Posledním záchvěvem byl spíš kopanec do koulí všem fanouškům v podobě mobilní hříčky C&C: Rivals, která své kvality má, ale těžko uhasí žízeň kovaných stratégů.

Petroglyph Games proudly presents

EA v roce 2003 rozpustila Westwood Studios. Některým fanouškům zbyly oči pro pláč, jiní se sháněli po molotovech, které by mrštili do oken vedení EA. Ale naštěstí vše nakonec nebylo tak tragické. Z původního studia povstalo Petroglyph Games. Jenže bez práv na značku C&C. Příběhy o Kaneovi, Yurim, Tibériu a cestování časem zůstaly ležet ladem. Pro všechny fanoušky tak byla výborná zpráva, že Petroglyph Games budou spolupracovat na remasteru C&C, a dokonce i se skladatelem Frankem Klepackim. Projekt nemohl být v lepších rukou. Vrátil se domů.

Celý remaster působí na první pohled velmi sympaticky. Zkrátka tak, jak by remastery měly vypadat. Obsahuje hned dvě celé hry, a to Command & Conquer: Tiberan Dawn a Command & Conquer: Red Alert. A také všechny datadisky a spoustu bonusového obsahu navíc.

Že mají autoři stále co nabídnout, jsem poznal hned v prvních sekundách hry, kdy se vaše EVA – Electronic Video Agent vylepší z SVGA grafiky na rozlišení 4K a ze zastaralých zvukových karet na HD. Když se objevilo na obrazovce Port, IRQ, DMA s dodatkem „zastaralý“, začal jsem automaticky tleskat. Lepší úvod vymyslet pro remaster ani nešlo.

Milé béčko

Občas se vracím hned k několika hrám. Jednou z těch, které si znovu co pár let zahraju, je Pharaoh a tou další Command & Conquer. Zhruba za každých pět let si odehraju obě kampaně a připomenu si ten příběh, který mě v dětství okouzloval, ačkoliv jsem nerozuměl ani slovu. Když jsem konečně rozuměl, okouzlení z ne až tak sofistikovaného příběhu trochu pominulo a zůstaly jen pěkné renderované animace.

Vývojáři si s upscalem poradili celkem s grácií. Jde sice stále o ty staré animace, ale zde to je opodstatněné. Ve spoustě filmečků hrají živí herci a těžko říci, jak by vypadal Kane dnes, nejspíš by nebyl tak svěží jako před dvěma a půl dekádami. Dal bych ale hlavu na špalek za to, že by si většina herců či spíš neherců s velkou chutí své ikonické role zahrála znovu. Příběh C&C je blbý, až to bolí a i béčko s Michaelem Dudikoffem má lepší scénář. Ale o to jde. Na nic si nehraje a „ochotnický sbor“ naverbovaný pravděpodobně ve frontě u pokladny, přehrává o sto šest a vy si ten sci-fi nesmírně užíváte. Organizace GDI a NOD znovu měří své síly v černobílé, nebo spíš pískové a rudé barvě, kde dobro od zla rozeznáte během sekundy a svět je tak jednodušší.

Command & Conquer Remastered Collection

Dá se jen těžko říct, zda dokáže remaster oslovit i publikum, které na úvodu ságy nevyrůstalo. Zub času se promítl hlavně na samotné hratelnosti a jelikož jde o remaster, do základních prvků herního designu se nehráblo. Command & Conquer: Remastered Collection je muzejní kousek, který pečlivě restauroval tým s otcovskou láskou, ale pořád jde o hru, která patří do muzea. A s tím musíte počítat.

Autoři samosebou něco trochu zjednodušili. Interface je mnohem přehlednější, menu pro stavbu budov, pěších i mechanických jednotek je od sebe odděleno. Nemusíte tak scrollovat jak pominutí, abyste naverbovali vojáka a hned potom tank. Skvělou zprávou je i možnost stavět do fronty. Při přidržení tlačítka shift dokonce přidáváte po pěti. Dnes naprostý základ, dříve hudba vzdálené budoucnosti. Co je v moderních RTS samozřejmostí a zde chybí, je vytváření sběrných bodů pro továrny a kasárna. Jednotky se vám budou srocovat pouze před továrnami, i kdybyste se na hlavu stavěli. Stejně tak zůstala možnost vyrábět pouze v jedné aktivní továrně. Pokud by autoři sáhli k razantnějším změnám herního designu, už by to nebyl ten C&C, který známe.

Dvojitý nášup

Vše jmenované se týká i C&C: Red Alert. Až retrospektivně, když jsem si opět zahrál po sobě oba dva díly série, jsem zjistil, jak je původní C&C plochý. Vlastně se v hratelnosti moc neliší od pramáti žánru Duny II. Mise jsou až na pár výjimek o tom vymlátit buď všechny nepřátele z mapy, nebo jen určitou část. Variabilita misí je téměř nulová.

Command & Conquer Remastered Collection

Red Alert oproti tomu dospěl. Není to jen přeskinovaný Tiberian Dawn, kde místo GDI jsou Spojenci a NOD vystřídali Sověti. Úkoly jsou mnohem členitější a komplexnější. Mise za spojence, kde musíte nejdříve s agentem infiltrovat základnu a poté osvobodit Tanyu, už připomíná moderní střih misí ve stylu StarCraft II. A mise odehrávající se v interiérech jsou pořád tak obtížné, jak si pamatuji.

Kromě základních kampaní obou her jsou v balení i všechny datadisky a skrytý obsah s dinosaury a obřími mravenci. Tím to ale nekončí, přece jen jde o artefakt, který si zaslouží víc, a tak autoři přidávají kopu bonusového obsahu. Milovníci hudby vezmou za vděk i novými tracky přímo od Franka Klepackiho.

Staré bugy nerezaví

Na C&C mám spoustu vzpomínek. Pamatuji si, když jsem měl ještě demo se třemi úrovněmi, s jakou bázní jsem se poprvé střetl s noďáckým Obelisk of Light, který mi rozšmelcoval zcela nepřipravenou armádu na prach za děsivého „bzzzzt“ a jak mě poprvé vystrašila Teslova cívka v Red Alert. Velmi nevybíravě vypařila Tanyu z povrchu zemského. Tyhle vzpomínky vám hraní remasteru připomene, ale také dá zapravdu, že hry se za těch pár dekád opravdu změnily a RTS už jsou někde úplně jinde.

Audiovizuální stránka ale nabrala obrovského zlepšení a míra detailů je přímo skvostná. Na jednotky lze zoomovat tak, že vidíte i samotné obličeje vojáků a díky většímu oddálení máte stále perfektní přehled o bojišti. Mezi HD a původní grafikou, stejně jako zvuky, můžete přepínat během mise a porovnat, jak moc se liší vaše pixelovaté vzpomínky.

Command & Conquer Remastered Collection

Hra si s sebou nese i bugy z minulosti a nejspíše i pár nových. V jedné z počátečních misí za GDI, kde je prvním úkolem zničit protiletadlová sila SAM, se mi i po opakovaném rozehrání nespustil skript. Měl přivolat vzdušnou podporu, která ulehčí pozdější dobývání základny, a tak jsem musel poslat své nebohé jednotky do mlýnku na maso. Prostřílet si cestu skrz bez vítané podpory A-10. Zůstal i bug, kdy AI v poslední misi za GDI zaměří NOD svou atomovku na Advanced Guard Tower a pokud postavíte dostatečně silnou, komplikovanou zeď, nepřátelské tančíky budou jen smutně čučet a kroutit hlavněmi, jako by šlo o posvátnou Zeď nářků.

Pravé bugové peklo ale přišlo s misí v Bratislavě, nejsem si jist, zda jsem i před 25 lety narazil na tentýž problém, ale hra co pár sekund hlásila Mission Failed, a to i zcela bez důvodu. Naprosto děsné je i naloďování na transportéry. Nad tím ale mávnete postupně rukou, protože jinak hra šlape jako hodinky a až na některé nepříjemné záseky, kdy počítač z roku 2019 zápolí se hrou z roku 1995, nenarazíte na nic, co by výrazně kazilo dojem. Remasterované jsou i veškeré zvuky a pokud chcete ušního červa z Hell March, nový vestavěný jukebox vám splní vlhké sny. Užijete si i řádný multiplayer a skirmish. Autoři dokonce přidali i editor map.

Tak se to má dělat

Za přijatelnou cenu dostanete dva nesmrtelné kulty v jednom. Jsou to sice veterány, které těžko mohou soupeřit s moderními hrami, ale do starého železa nepatří. Jsou v plné síle a nostalgikům vykouzlí nejeden úsměv na rtech. Vše bylo upraveno s citem, a tak vás čeká jen trochu uhlazenější hratelnost, ostatní je tak, jak si to pamatujete. C&C dostalo novou krev do žil a je to zatraceně dobře. Westwood Studios začínalo své hry známým „Proudly Presents“, i zde to platí bezezbytku.