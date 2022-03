Máte chuť to natřít matičce Rusi? Pak zkuste tyto hry

V posledních letech se zdálo, že mít jako padouchy ve hrách Ruskou federaci nebo jejího předchůdce SSSR, je dnes už trapné a někdy i urážlivé klišé. Nicméně, byť příliš nechceme zabředávat do geopolitické situace, ruský prezident Putin ukázal světu, že to nebylo úplně mimo mísu.

Přece jen, když na prezidenta suverénní evropské země pošlete čečenské hrdlořezy a paramilitární privátní jednotku, která je obviněna z válečných zločinů, jako je mučení, a bombardujete civilní obyvatelstvo, kladné body vám to nepřidá.

Vůbec netvrdíme, že jsou všichni ruští obyvatelé špatní, nehrajeme tu na kolektivní vinu. Ale minimálně prezident Putin a pár jeho přívrženců jsou prostě ideální inspirací pro až groteskně chladné a bezcitné padouchy.

A pokud ani vám nevoní to, co se aktuálně děje a potřebovali byste trošku ventilovat své antipatie vůči matičce Rusi, tak existuje velmi slušné množství her, které vám to dovolí, to už jsme si ujasnili. Tím pádem samozřejmě neuvedeme všechny (další tipy můžete zmínit v diskusi), ale budeme se věnovat těm, které nás z nějaké důvodu zaujaly.