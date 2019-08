V nových Need for Speed Heat nebudou lootboxy

17:38 , aktualizováno 17:38

Závodní série Need for Speed není právě v dobré kondici. Dva roky starý díl Payback se nepovedl. Vylepší si EA reputaci s letošním dílem Heat? To, že nebude obsahovat lootboxy, tedy bedny s náhodnou výbavou, je minimálně dobrý start.