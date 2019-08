Nový díl Need for Speed se jmenuje Heat, vrátíme se v něm do městských ulic

Série Need for Speed vychází již 25 let a za tu dobu zažila mnoho vrcholů i pádů. Předloňský Payback se však nepovedl opravdu výrazně (viz naše recenze) a od známé značky tak dnes již nikdo nic nečeká.

O to svěžeji působí čerstvě oznámený díl Heat, který se podle všeho vrací do minulosti. Vypadá to, že nabídne dva režimy závodění: přes den se bude jezdit na oficiálních okruzích, jako ve skvělém díle Pro Street, v noci na improvizovaných ilegálních závodech, které jako by vypadly z dvojice dílů Underground.

Na první pohled se od minula moc nezměnilo, jen přibylo spoustu barviček.

Podle traileru to vypadá, že hlavní hrdinkou by mohla být žena latinskoamerického původu, ale žádnou konkrétní informaci vlastně dvouminutový trailer nenabídl. Jen spoustu zběsile sestříhaných záběrů na závody a honičky s policajty, což je ale přesně to, co od této série fanoušci chtějí. Tunning samozřejmě chybět nesmí, doufejme, že bude mít lepší systém než minule.

Celkově vzato to nevypadá vůbec špatně, ale nějaké soudy si dovolíme vynést až po Gamescomu, kde si snad hru budeme moci vyzkoušet na vlastní ruce. Pravdou je, že Electronic Arts by jakýkoliv úspěch potřebovalo více než kdy jindy. Po průšvizích s Anthem a zklamáních z Battlefiledu V nepůsobí jejich portfolio zrovna nejlepším dojmem (viz náš článek).

Pro předplatitele služby Origin Access vychází hra 5. listopadu, pro všechny ostatní pak o tři dny později.