SEGA je podle Metacriticu nejúspěšnějším vydavatelem her za rok 2020

Agregátor hodnocení Metacritic je obecně vnímán jako nejobjektivnější způsob, jak měřit kvalitu her, jenže i jeho výsledky mohou být poněkud zavádějící.

Nejlepším důkazem je každoroční žebříček nejúspěšnějších vydavatelství, sestavovaný podle vzorce zohledňujícího průměrná hodnocení všech vydaných titulů, ale i poměr mimořádně dobrých, či naopak mimořádně špatných her.

Nejlépe hodnocenou novou hrou od Segy bylo loni RPG 13 Sentinels: Aegis Rim. Většina lidí o něm zřejmě neslyšela.

V minulých letech tento žebříček ovládly společnosti 505 Games (2019), CAPCOM (2018) a Bethesda (2017), letos se vítězstvím může chlubit japonská SEGA. Legendární firma, která funguje od roku 1960, vydala v roce 2020 celkem 38 her, z nichž 95 % bylo hodnoceno jako dobré či lepší, žádná jako špatná.

Bohužel, většina největších hitů byly jen porty starších her na nové platformy, včetně nejlépe hodnocených jako definitivní edice Persony 5 Royal nebo xboxový port Yakuzy 0. To samé lze říci i o ostatních společnostech v žebříčku, například největším hitem Annapurny na druhém místě byla kompletní edice adventury Kentucky Route Zero, Capcom bodoval remasterem Resident Evila (naše recenze) a next-gen verzí Devil May Cry 5 (naše recenze).