RECENZE: Super Monkey Ball Banana Mania nabízí vykutálené opičárny

Super Monkey Ball debutoval v roce 2001 v arkádách, ovšem celosvětově se proslavil téhož roku díky verzi pro GameCube. O rok později následovalo na stejnou konzoli pokračování a následně se objevilo nepřeberné množství konverzí, portů a verzí pro další platformy včetně handheldů.

My osobně jsme se nejrůznějších dílů v redakci nahráli asi na Xboxu, Game Boy Advance a N-Gage (Jo, je to tak). I když ze stáje Segy dáváme přednost taškařicím Ježka Sonica, který zběsile sbírá cinkající kolečka a naposledy se vrátil v remasterovaném díle Sonic Colors: Ultimate, Super Monkey Ball má také své kouzlo. Sbírání banánů s opičkami se totiž rychle stává návykovým, i když to občas člověku zrovna nejde.

To nejlepší z opičí ságy

Princip hry je přitom až banánový, pardon, banální. S jednou z roztomilých opiček uzavřených ve velké kouli se nakláníte, abyste projeli sérií úrovní plných nástrah, které často připomínají spíše bludiště. Cílem je dostat se do cíle a posbírat přitom pokud možno co nejvíce banánů. Zní to jednoduše, ovšem jednoduché to mnohdy není. Úrovně jsou plné propastí, prudkých kopců, ramp, tunelů nebo hýbajících se a naklánějících plošin. A kdoví čeho ještě. Prostě dostat se z bodu A do bodu B vyžaduje um.

Aktuální Super Monkey Ball: Banana Mania pro next-gen mašinku PlayStation 5 (pokud si pořídíte digitální kopii, získáte verzi pro PS4 a PS5 zároveň) je moderní verzí, v níž se nalézá obsah z dílů Super Monkey Ball 1 & 2 a Deluxe.

Samozřejmě se spoustou vylepšení a nových funkcí. Zmizely životy a omezený počet pokračování. Opakovat úrovně můžete v příběhovém módu, který nabízí 10 světů tematicky laděných do džungle, podvodního království nebo lávového jezera atd. o celkovém počtu 100 úrovní, donekonečna.

A nutno poznamenat, že i přesto se nejednou dostaví frustrace z obtížnosti. Stalo se nám, že některé levely jsme opakovali třeba i padesátkrát, do absolutního zblbnutí. To je už moc. Takže pokud byste to chtěli vzdát, je tu pro vás šikovný pomocník. Když ho zapnete, minutový časový limit se dvojnásobí, hra vám šipkami ukáže ideální cestu k prokutálení se úrovní, a navíc přibude možnost zpomalit čas. Díky tomu je hra o poznání snazší. Jenže ne všichni chtějí pomocné berličky. Třeba jako my. Pokud se navíc k pomocníkovi uchýlíte, přijdete o možnost zapsat se do online žebříčků.

Párty hry jsou terno

Kromě hlavního režimu, který nabízí třeskutý příběh poháněný rozpohybovanými 2D obrázky, jsou k dispozici další režimy. Sám příběhový mód je dostupný v pěti dalších variacích s obměněními pravidly. Jde o tréninkové módy, výzvy a speciální režim starších dílů, ze kterých je Banana Mania složena. Následují párty hry, jejichž výčet naleznete v rámečku. Těchto dvanáct kousků je z drtivé většiny báječných. A to dokonce tak, že jsme si jistí, že mnohé hráče mohou zaujmout více než hlavní režim.



Ať už jde o tenis, kulečník, bowling nebo závody, vždy jde o variaci na koulení s opičáky. Jde o pařby skvělé pro hru více hráčů. Na jedné konzoli se mohou bavit až čtyři lidé zároveň. I když preferujeme gaučovou formu multiplayeru, kdy vidíme soupeřům do tváří, rádi máme i online hru, jež zde bohužel chybí. Škoda. Mezi dalšími módy pak nechybí výzvy s žebříčky či mise.

Opičí párty hry!

Monkey Race

Monkey Fight

Monkey Target

Monkey Billiards

Monkey Bowling

Monkey Golf

Monkey Boat

Monkey Shot

Monkey Dogfight

Monkey Soccer

Monkey Baseball

Monkey Tennis

Obsahu je prostě habaděj. Úrovní je dokonce 300. Hlavními hrdiny jsou opět AiAi a jeho parta. Nechybí opičí slečna MeeMee, Dítě ani ztrátou paměti postižení Doktor. Zvolit si lze jejich klasický i moderní vzhled. Přibyla též celá řada skvělých bonusových postav k odemčení. Mezi nimi je nejslavnější herní ježek Sonic i jeho dvouocasý liščí kamarád Tails.

Bonusové postavy potěšily

Když si zvolíte hru za ně, nebudete sbírat banány, ale ikonické kroužky. Zpřístupnit lze i Beata z Jet Set Radio, který sbírá plechovky se sprejem, nebo Kazumu Kiryu ze série Yakuza. Ten pro změnu sbírá lahve se Staminanem X. Skvělé jsou i DLC postavy. I když ono vlastně vůbec nejde o postavy.

Hrát můžete i za retro konzole od Segy – konkrétně Dreamcast, Saturn a Game Gear. To je úlet! Ale pařit za tyto skvělé mašinky, na které máme jako milovníci staré školy krásné vzpomínky, se nám moc líbilo. Úspěch se rovná sbírání banánů. Až jich budete mít v krabicích plný sklad, můžete vyrazit na nákupy. Odemknout tak můžete nejenom nové postavy, ohozy pro ně, ale i módy, které upravují hru.

Například zrcadlový režim nebo temný banán, v němž se musíte vyhýbat shnilému ovoci. Získat lze i vylepšovák – skok, díky kterému bude kutálení v úrovních mnohem snazší. Pokud ho ovšem zapnete, můžete stejně jako při používání pomocníka zapomenout, že by se vaše výsledky dostaly do online žebříčků.

Co se technického stavu hry týče, její starší původ se nezapře. Ale rozhodně prokoukla. Na PlayStation 5 nechybí 4K rozlišení při 60 fps s HDR. Proto se na ni hezky dívá. Vrnění DualSense potěšilo. Hudbu tvoří jednoduché melodie, které si sice možná budete pobrukovat, ale v hlavě vám neutkví. Zvuk se rovná většinou opičímu vřeštění, které netřeba komentovat. Super Monkey Ball Banana Mania je příjemný titul vydaný k 20. výročí série, který sice nepřináší nic nového, ale rozhodně pobaví.