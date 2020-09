Remake Mafie u recenzentů uspěl, sbírá ryze pozitivní hodnocení

Ani ne na měsíc od osmnáctiletého výročí vydání „nejlepší české hry všech dob“ (alespoň podle ankety čtenářů Bonuswebu) Mafia: The City of Lost Heaven, vychází její remake. Jde o opravdu kompletní technologické přepracování hry na novém enginu, z původní hry zůstal jen příběh a vzhled města, ve kterém se odehrává.

Ve světě sice nemá Mafia tak kultovní status jako u nás, nicméně až na její notně osekanou konzolovou verzi se dočkala jen pozitivních hodnocení. A stejně tak je tomu i u aktuálního remaku.

Průměrná hodnocení podle agregátoru Metacritic oscilují pro různé platformy kolem 80 procent, to nejlepší je aktuálně na Xboxu – 81 %. Recenzentům se líbí napínavý příběh a k nepoznání vylepšená grafika. Nejkritičtější recenzi napsal magazín Gamespot, který hře udělil „pouhých“ 6/10.

A co že je nejčastější příčinou kritiky? Možná se budete divit, ale je to přílišná podobnost s originálem. Herní design se přece jen za těch 18 let významně změnil a likvidovat nabíhající skupiny nepřátel do té doby, než se nepřehraje další filmeček, už zřejmě dnes nepůsobí tak lákavě jako dříve. „Nová technologie nedokáže zakrýt fakt, že je hra postavena na osmnáct let starých základech,“ napsal například magazín PC Gamer (79 %). „Neočekávejte tolik obsahu jako v jiných dnešních open world hrách,“ „varuje“ pak PCGamesN.

Něco mi ale říká, že to je přesně to, co si většina konzervativních českých fanoušků přála. O výsledku se budou moci na vlastní kůži přesvědčit již v pátek 25. září, kdy hra oficiálně vychází i s českým dabingem.

Jelikož jsme nedostali od českého distributora kopii hry v předstihu, přineseme naši recenzi až v příštím týdnu.