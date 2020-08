Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v září

1. Mafia: Definitive Edition

Kdy: 25. září

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Vzpomenete si, kdy vznikla kultovní česká gangsterka Mafia? Psal se rok 2002. O osmnáct let později tu máme remake, tedy hru, která vychází z původního titulu, ale jinak vznikla od píky znovu. Nová není jen grafika, rozšíření se dočkal také příběh a po novém si zajezdíme i na motorkách. Pro českého distributora je to zlatá žíla, proto neváhal a hru na všech platformách opatří českým dabingem. Uslyšíme Petra Rychlého, Marka Vašuta, Dalimila Klapku či Alexeje Pyška. Na gameplay s českým dabingem se podívejte třeba zde.

2. Iron Harvest

Kdy: 1. září

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Iron Harvest má být klasickou real-time strategií, která se odehrává v alternativní historii po skončení 1. světové války. V novém konfliktu, v němž se to hemží obřími kráčejícími kolosy, se střetnou Polania, Saxony a Rusviet. Asi není těžké domyslet si, které země jsou předobrazem. Hra láká na kampaň a další režimy, budování základny, zničitelné prostředí, které sehrává taktickou roli, či hrdiny. Někteří hru přirovnávají ke Company of Heroes, což není vůbec špatná věc.

3. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Kdy: 4. září

Na co: PC, PlayStation 4, Xbox One

Po tragickém Tony Hawk’s Pro Skater 5 a nic moc mobilní hře Skate Jam se fandové konečně dočkají něčeho... normálního. Není to sice nový díl, ale remaster prvních dvou dílů je za současné situace asi to nejlepší řešení. Na starost ho dostalo studio Vicarious Visions, které se naposledy postaralo o remastery her z Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

4. Marvel’s Avengers

Kdy: 4. září

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One (později Xbox Series X a PlayStation 5)

Marvel’s Avengers je připravovaná superhrdinská akce, kterou si zahrajeme jak sólo, tak online až ve čtyřech. Prozatím to vypadá, že hra má slušnou prezentaci a dobře navržené hlavní mise, zatímco ty vedlejší za moc nestojí. Někteří pak hře vyčítají repetitivnost, což může být u hry, v níž mnozí vidí další Destiny, celkem problém. Uvidíme. Malou útěchou je, že přechod na next-gen bude v rámci jedné rodiny konzolí zdarma.



5. Serious Sam 4

Kdy: 24. září

Na čem: letos na PC a Stadii

Aréna, spousta zbraní a ještě více nepřátel, jejichž nekonečný proud se na vás řítí. A vy je budete masakrovat. Víc vědět nepotřebujete. Serious Sam 4 je přitom prequel a slibuje vše, co mají hráči na sérii rádi. Ale bacha, v září vyjde hra jen na PC a streamovací Stadii, na konzole se podívá až příští rok.

V září dále vychází