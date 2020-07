Podívejte se na novou mapu města Lost Heaven z remaku Mafie

Snaha americké armády přilákat do svých řad i hráče počítačových her se příliš nepovedla. Kvůli nešťastné zvolené formě...

Na The Last of Us 2 pracovalo více než dva tisíce lidí

Závěrečné titulky The Last of Us 2 odhalily, že se na výrobě aktuálního hitu podílelo 2 169 lidí ze čtrnácti studií.