Pět věcí, které nesmí remake Mafie pokazit, jinak ho fanoušci nepřijmou

Mafia je pro tuzemské počítačové hráče národním klenotem asi jako Jarda Jágr, broušené sklo nebo pivo. Chystaný remake tu proto paradoxně bude mít situaci o dost složitější než jinde ve světě a na každý jeho aspekt bude nahlíženo obzvlášť přísně.

Pokusili jsme se najít pět důvodů, které by mohly způsobit, že místo ovací fanoušci omlátí Mafia: Definitive Edition tvůrcům o hlavu.

1. Špatný jízdní model

Bude legendární závod z Mafie pořád tak obtížný? Doufáme, že ano!

Podstatný čas ve hře strávíte řízením automobilů inspirovaných skutečnými stroji, jaké brázdily americké ulice v období mezi světovými válkami. Na rozdíl od většiny ostatních městských her je proto Mafia mnohem pomalejší a hráč je nucen po většinu času dodržovat dopravní předpisy.

Na svoji dobu dokázal první díl zážitek z řízení těžkých neohrabaných vozidel zprostředkovat parádně a rozhodně nehrozilo, že byste bourali patníky nebo sloupy pouličního osvětlení jako párátka.

Třetí díl, na jehož enginu by měl být remake postavený, byl v tomto ohledu také docela povedený, alespoň když jste si v menu zapnuli simulační model jízdy. Prostor pro vylepšení tu ale rozhodně je, obzvláště co se týče deformací plechů a následků kolizí. Pokud by tvůrci tento faktor odbyli, podobně jako to udělal třeba Ubisoft s Watch Dogs, bude podstatná část atmosféry v tahu.

2. Výrazné změny v příběhu

V Mafii se krade, zabíjí, pije, kouří a souloží. Komu se to nelíbí, ať si vybere jinou hru.

Vývojáři se už nechali slyšet, že nepůjde jen o grafický upgrade, ale podstatných změn se dočká i dějová linka. To by z principu nemuselo až tak vadit a doplnění některých dříve vynechaných pasáží by celkovému zážitku mohlo výrazně pomoci. Hrozí ovšem, že by přílišná snaha o vylepšení také mohla změnit pointu příběhu.

Mafia ve své době nabídla syrový zážitek, který si bral inspiraci u klasických mafiánských filmů. A tak se v ní mluvilo sprostě, lidé se mlátili baseballovými pálkami, kouřili, pili a měli sex. Že by tvůrci remaku cílili na mladší publikum snad nehrozí, trochu se ale bojíme, aby nás nechtěli vychovávat. Když se podíváme, jak se dělají remaky klasik v Hollywoodu, mohlo by to dopadnout tak, že z Paulieho bude Paulina, ze Sama vtipný černoch a slavná závěrečná scéna ztratí svoji pointu.

3. Přílišná snaha vytěžit otevřený svět

Město Lost Heaven bylo snadno zapamatovatelné, mimo hlavní mise v něm ale nebylo příliš co dělat.

Mafia se sice odehrává v otevřeném světě, zároveň jde ale o příběhovou hru postavenou na klasických předskriptovaných misích. A tak by to také mělo zůstat. Jestli se tvůrci rozhodnou více využít ikonické město Lost Heaven a zaplní ho spoustou nepovinných misí, nemáme s tím větší problém, nesmí to jít ale na úkor dějové linky.

Mafia 3 se svým zdržujícím grindem je vyloženě odstrašující případ toho, jak to vypadat nemá, a pokud hráč nechce bezcílně prozkoumávat herní svět, tak ho k tomu nikdo nemá nutit. Takže dobývání nepřátelských základen, závodní turnaje či hledání sběratelských předmětů ano, RPG prvky, vylepšování zbraní a další umělé bariéry rozhodně ne!

4. Hloupá policie

Ani ve třetím díle nebyla policie příliš dobře propracovaná.

U většiny herních prvků bychom dali přednost tomu, kdyby se v nich tvůrci raději moc nehrabali, ale zpracování policie je výjimkou. V originálu bylo její chování často nepředvídatelné, což dělalo z přejezdů ve volném režimu vyloženě opruz. Každé překročení rychlosti bylo tvrdě pokutováno, zatímco třeba po chodnících jste mohli vesele drandit bez postihu. Ostatním účastníkům silničního provozu prošlo i přejetí chodce, zatímco nejmenší kontakt mezi vámi a policistou skončil střelbou. V konzolových verzích pak policie dokonce vůbec nebyla.

5. Odbytý dabing

Některé hlášky z původního dabingu už mezi hráči zlidověli.

Mafia i po těch letech zůstává zřejmě nejlépe česky namluvenou hrou vůbec, což je ovšem způsobeno tím, že se u nás hry prakticky nedabují. Vydavatelství Cenega se v tomto výjimečném případě rozhodlo udělat výjimku, za což si zaslouží respekt, trochu se však bojíme, že si na sebe pletou bič.

Hráči mají dnes už pro hlavní role tak zafixovaného Marka Vašuta, Petra Rychlého a další, že si jen těžkou budou zvykat na nové hlasy, ať už se jich zhostí kdokoliv. Pro českou herní scénu, kterou nedávno tvrdě zasáhla zpráva o absenci titulků v chystaném Assassin’s Creed Valhalla, jsou dobré prodeje Mafie opravdu zásadní, a pokud bude kvalita dabingu mizerná, bude to mít pro další lokalizaci do češtiny vážné následky. Na druhou stranu je potřeba apelovat i na hráče, aby k novince přistoupili s otevřenou hlavou a v žádném případě hru nepirátili!

Pevně doufáme, že si jsou v 2K vědomi, proč byla hra ve své době tak oblíbená a že k jejímu restaurování přistoupí s úctou. Na druhou stranu už nás historie naučila, že přehnané očekávání k ničemu dobrému nevede. Jak to vnímáte vy?