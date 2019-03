Odmítl 12 nabídek producentů, aby mohl udělat vysněnou hru bez kompromisů

Polský skladatel Wlad Marhulets už ve svých dvaatřiceti letech dokázal udělat poměrně zajímavou kariéru. Jeho hudbu hrají orchestry napříč celým světem (Český národní symfonický orchestr nevyjímaje), složil však i soundtracky k řadě hollywoodských filmů, mimo jiné i k adaptaci videohry Hitman: Agent 47.



Darq vypadá jako Limbo kombinované s estetikou filmů Tima Burtona.

A aby toho tento talentovaný mladý člověk náhodou neměl málo, pustil se před třemi roky i do nelehkého vývoje počítačových her. „Stáhnul jsem si engine Unity a naučil se trochu programovat a vytvářet 3D modely,“ řekl Wlad magazínu IGN, jako by to nebylo obtížnější než uvařit vajce na tvrdo. Už po pár týdnech měl hotový první prototyp, který vyvěsil na dnes už neexistující službu Steam Greenlight, a okamžitě zaznamenal veliký úspěch.

Pod poněkud zvláštním názvem Darq se totiž skrývá vizuálně strhující hororová plošinovka o chlapci, který se snaží probudit z vlastní noční můry. Představte si kombinaci Limba s Little Nightmares zpracovanou ve stylu Tima Burtona a máte poměrně přesné ponětí, jak asi hra vypadá.

Každopádně Darq se rychle dostal mezi desítku nejvíce „lajkovaných“ her v Greenlightu, což nemohlo uniknout pozornosti velkých i menších vydavatelství. Celkem prý Wlad dostal 12 nabídek.

Jenže to, co by pro většinu ostatních nezávislých vývojářů byl splněný sen, Wlad odmítl. Ani peníze, ani odbornou pomoc od vydavetelství nevyměnil za tvůrčí svobodu a než aby musel dělat ústupky, raději dál pokračoval v nejistotě s tím, že celý projekt možná ani nikdy nedokončí.

V žádném případě prý nešlo o cíleně pankáčský přístup ve stylu „f*ck the system,“ ale o ryze pragmatické rozhodnutí. Jednání s producenty prý věnoval půl roku, ale k žádné dohodě, která by vyhovovala oběma stranám, bohužel nedošlo. Snažili se ho přesvědčit, že v dnešní době se bez jejich pomoci neobejde, a proto za své služby žádali až příliš.

V jádru ani tak nešlo o procento z vydělaných peněz (i když jeden z nich prý chtěl dokonce 80 %), ale spíše o fakt, že chtěli vlastnit práva na značku Darq a svými zajisté dobře míněnými radami vývoj ovlivňovat, což bylo pro Wlada nemyslitelné.

Nyní se hra blíží svému dokončení a již letos si ji budeme moci zahrát. Protože Wlad nemá žádného producenta, moc dobře si uvědomuje nutnost propagace, a proto svůj příběh zveřejnil na sociální síti Reddit, kde se mu dostalo velké pozornosti. Možná snad až příliš velké. Opravdu je tolik lidí, kteří fandí malému nezávislému vývojáři bez předchozích zkušeností, nebo tu máme jen skvěle provedenou virální reklamu? To nejlépe posoudíme, až si hru budeme moci sami vyzkoušet.