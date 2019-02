Vraťte se na chvíli do devadesátek, retro Axiom Verge je dočasně zdarma

V jádru jde jen o miliontou variaci na klasické „metroidvanie,“ ale zajímavá zápletka a propracovaný level design zaručují, že si u ní potrápíte i mozkové buňky.

Příběh hry je zasazen do surreálného sci-fi světa a pohrává si s různými vrstvami reality. Hra se dočkala poměrně vřelého přijetí, a to jak od kritiky (například servery Gaint Bomb nebo US Gamer daly maximální hodnocení 5/5), tak i od hráčů.

Jediné, co ke stažení potřebujete, je účet na stránkách Epicu a zdarma stažitelný herní klient. Pokud si hru aktivujete do 21. února, zůstane vám v knihovně navždy.

A mimochodem, příští hrou zdarma bude adventura Thimbleweed Park (viz naše recenze).