EA letos vydají nové Need for Speed, Star Wars a Titanfall

Hlavním koněm ve stáji Electronic Arts je aktuálně multiplayerová střílečka Anthem, která vychází již za necelých 14 dnů. O dalších plánech na tento rok jinak vydavatelství ještě oficiálně mlčí, to však neznamená, že nemá nic schovaného v rukávu.



Kdyby si chtěli EA alespoň trochu zlepšit reputaci, mohli by letos NHL převést do nového enginu a vydat i na PC.

Podle zveřejněné zprávy investorům za poslední kvartál bychom se kromě tradiční nálože sportovních her (FIFA, NHL, NBA a Madden) měli letos dočkat i dalších přírůstků do sérií Need for Speed, Plants vs. Zombies, Star Wars a dokonce Titanfall.

Právě Titanfall je asi největčím překvapením, protože jeho tvůrci z Respawn Studia se u příležitosti nedávného vydání hry Apex Legends nechali slyšet, že na Titanfallu 3 nepracují. Znamená to, že značku dostal na starost jiný tým, nebo se místo regulérního pokračování chystá nějaká odbočka? Taková real-timová strategie ze světa obřích robotů by nemusela být vůbec špatná.