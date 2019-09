Battle Royale dorazil do Civilization VI, vypadá šíleně

9:55 , aktualizováno 9:55

Jestli jste doufali, že už se mánie režimu battle royale pomalu chýlí ke konci, nemohli jste být více na omylu. Battle royale se pomalu plíží i do her, kde bychom ho nikdy nečekali. Jako třeba do hardcore historické strategie Civilization VI.