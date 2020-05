Podívejte se, jak vypadá, když hrají battle royale profíci proti amatérům

Vyhrát jednu partii v dnes tolik populárním multiplayerovém režimu battle royale není rozhodně nic snadného. O to samé se totiž ve stejný čas pokouší desítky hráčů, vyhrát přitom může jen jeden. Nebo alespoň jen jeden tým, pokud vezmeme v úvahu týmovou variantu, která je u nejnovějšího přírůstku značky Call of Duty populárnější než boj na vlastní pěst.

Že je mechanismus matchmakingu, který k sobě automaticky řadí hráče s odpovídajícími schopnostmi, pro úspěch multiplayerových her naprosto zásadní, nyní čerstvě ukázala čtveřice hráčů ve Warzone. Symfuhny, HusKerrs a DougisRaw jsou profesionální streameři, kteří si hraním vydělávají nemalé peníze, Tyler „TeeP“ Polchow je pak dokonce e-sportový kouč. Žádný div, že jejich výkon v partii proti náhodným hráčům byl naprosto dominující. Společně nasbírali 121 zabití, což jsou při počtu 150 hráčů vskutku jednostranná jatka.

Ano, je fér zmínit, že s výjimkou pěti hráčů hráli všichni jejich nepřátelé na konzolích, díky novému mechanismu oživování pak někteří zemřeli klidně i třikrát, to však nic nemění na tom, že jsou aktuálně držiteli světového rekordu. K obdivuhodnému výkonu navíc došlo jen pár dnů poté, co se klan FaZe velkohubě chlubil celkem 113 killy.

Předpokládám, že se takoví hráči řídí poučkou, že není důležité vyhrát, ale zesměšnit soupeře. Osobně to mám tak, že vítězství pro svůj dobrý zážitek se hrou nepotřebuji a svým spoluhráčům mohu maximálně tak slíbit, že se pokusím zklamat co nejméně. Přesto je online výprask nemilým zážitkem, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že spousta z těch, co si mě pravidelně mažou na chleba, nechodí po světě ani polovinu doby co já.