Světem e-sportu hýbe skandál. Profesionální hráči FIFY si domlouvali zápasy

Dá se hraní počítačových her vnímat jako sport? Těžko říct, ale co se týče skandálů a podvodů, nezadá si hraní virtuálního fotbalu s tím skutečným. Veřejnost minulý týden pobouřila zpráva youtubera Nicka Bartelse, který vynesl na světlo zákulisní informace ze skupiny elitních hráčů fotbalové videohry FIFA od Electronic Arts.

Bartels, v herní komunitě známý pod nickem RunTheFutmarket, prozradil existenci discordové skupiny, ve které si nejlepší hráči této hry koordinují přihlašování do pravidelné víkendové ligy (Weekend League). Jejich cílem je zorganizovat si časový harmonogram tak, aby se nestřetávali navzájem, ale pouze se „slabšími“ soupeři.

Ve víkendové lize se výsledný žebříček hráčů neposuzuje podle kvalit soupeřů, ale podle prostého poměru výher/proher. Přistižení provinilci takto minimalizovali riziko, že by mohli nastoupit proti někomu opravdu dobrému, kdo by jim zkazil statistiky. Z dobrého umístění na konci týdne plynou významné výhody, ať už jde o herní měnu, vzácné kartičky do režimu FUT, nebo kvalifikace na skutečné turnaje.

Kanál na Dicordu sdružoval desítky nejlepších hráčů ze Severní Ameriky včetně Christophera Hollyho, který pod přezdívkou NYC_Chris dominuje prakticky všem turnajům.

Právě on se stal jediným, koho za jeho chování provozovatelé hry potrestali. Vyšel z toho až překvapivě lehce, protože se jen nesmí účastnit příštích dvou oficiálních turnajů. Poněkud benevolentní trest, obzvláště ve srovnání s youtuberem Jarvisem, který nedávno dostal doživotní ban ve Fortnite za to, že si vyzkoušel hraní s cheaty (psali jsme tady).

I want to say I’m sorry and apologize to NYCFC, EA and to the fans. I’ve made a mistake that I will learn from and I’ll do my best to earn your trust back. https://t.co/gZiEk6h8Z8