Call of Duty dostane mód battle royale, bude zcela zdarma

Mód battle royale (pokud stále nevíte, co to je, přečtěte si náš starší článek) není pro značku Call of Duty novinkou, poprvé se objevil už v loňských Black Ops IIII. Přes popularitu značky však nebyl schopen konkurovat dnešním králům žánru, kterými jsou Fortnite a Apex Legends. Vydavatelství Activision se však nevzdává a zkouší to znovu. A lépe, přestože jsme si Warzone zatím na vlastní ruce ještě vyzkoušet nemohli.

Především je zadarmo, což určitě pomůže jeho rychlému rozšíření. Financován bude pomocí tzv. battle passů s různými exkluzivními oblečky, tak jak je ostatně dávno zvykem u konkurence. V klasickém režimu battle royale je navýšen počet hráčů až na 150, v případě smrti budete posláni do Gulagu, kde si ještě můžete vybojovat jednu šanci zasáhnout do probíhajícího zápasu.

Novinkou bude i mód Plunder, ve kterém místo přežití bude cílem nakrást co nejvíce peněz, tedy něco jako známé „heisty“ z Grand Theft Auto 5. Hrát se bude na notně rozšířené mapě Verdansk známé z posledního dílu Modern Warfare. A co je vůbec nejlepší, zahrát si budete moci už v úterý od osmi hodin večer, kdy Warzone vychází na PC, Xbox One a PS4.