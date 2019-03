Autor Broken Swordu chystá pokračování klasiky Beneath a Steel Sky

Ještě než se celosvětově proslavil díky skvělé sérii Broken Sword, vydal její autor Charles Cecil povedenou sci-fi adventuru Beneath a Steel Sky. Nyní, více než 25 let od jejího vydání, se chystá nepřímé pokračování.



Beyond a Steel Sky nemá na první pohled s původní hrou kromě zasazení prakticky nic společného. Ručně kreslenou 2D grafiku a point’n’click hratelnost nahradilo komiksově laděné 3D a ovládání známé spíše z akčních adventur. V rozhovoru pro magazín Variety Cecil naznačil, že nemáme čekat hardcore hádanky, ale hra bude mít spíše blízko k walking simulátorům typu Everybody‘s Gone to the Rapture (naše recenze).

Příběh navazuje na minulá dobrodružství hlavního hrdiny Roberta Fostera a přenese nás do budoucnosti notně inspirované klasickým románem George Orwella 1984. Hra vyjde ještě letos na PC i konzole, bude také součástí nabídky nové služby Apple Arcade (viz náš článek).