Oznámení Battlefieldu 2042 oživilo zájem o starší díly, servery posilují

Z reakcí na představení nového dílu Battlefieldu musejí mít v Electronic Arts radost (viz naše preview). Zlí jazykové sice mohou tvrdit, že nebýt o něco hezčí grafiky a podpory většího počtu hráčů najednou, nenašly bychom jediný výraznější rozdíl oproti osm let staré čtyřce. Minimálně podle poměru kladných a záporných reakcí na nový trailer se však zdá, že je to přesně to, co hráči chtějí.



Battlefield 4 vypadá k světu i osm let po vydání.

Přes nedávný úspěch historických dílů z první a druhé světové války je evidentní, že ve fiktivních konfliktech blízké budoucnosti je sérii nejlépe. Spousta nedočkavých hráčů se proto rozhodla zkrátit si čekání na nový díl u bezmála osm let starého Battlefieldu 4 (naše recenze). A je jich nakonec tolik, že minimálně na území Spojených států musí vývojáři posilovat kapacitu serverů, aby nedocházelo k příliš dlouhým čekacím dobám při připojování do hry.

Dlužno říct, že Battlefield 4 zestárnul důstojně a i v době next-gen konzolí je na něj docela hezký pohled. To už bohužel neplatí o příběhu, který byl zasazený do roku 2020. Ve skutečném světě naštěstí válka mezi Čínou a Spojenými státy probíhá stále jen na ekonomické úrovni.