Již příští týden si budeme moci vyzkoušet nový Battlefield v otevřené betě

Hrami našlapaný podzim se blíží a radost z něj musí mít především hráči stříleček z vlastního pohledu. Během dvou měsíců totiž dostanou pokračování zavedených značek Call of Duty, Halo a Battlefield. Klíčovou složkou těchto her je multiplayer a aby samotné vydání proběhlo pokud možno s co nejméně problémy, připravuji vývojáři s předstihem tzv. bety, tedy v podstatě časově omezené demoverze, během niž testují vyváženost herních mechanik i kapacitu serverů. První dvě výše zmíněné značky mají svůj test už úspěšně za sebou, jako poslední přijde na řadu futuristický Battlefield 2042.



Battlefield @Battlefield Recommended and minimum PC specs: https://t.co/w1YMEvOAZS

Beta bude probíhat od 6. do 10. října, ovšem první dva dny budou dostupné pouze pro ty, co si hru předobjednali. Od pátku 8. října devíti hodin ráno do neděle stejného času se však bude moci připojit každý, kdo na to bude mít chuť. A také samozřejmě i hardware, protože hra je alespoň na papíře poměrně náročná, viz oficiální hardwarové nároky. Potkáme se?