Apex Legends Mobile bude zcela nová hra určená pro chytré telefony

Aktuální nabídka her zdarma obchodu Epic Store je opravdu bohatá. Najdeme v ní trilogii komediálních adventur Deponia,...

Youtuber seřadil herní světy podle velikosti. Platí, že větší jsou lepší?

Vydavatelé her s otevřenými světy se stále více soustředí na to, nabídnout hráčům co nejvíce prostoru k vyblbnutí. Díky...