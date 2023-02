Apex Legends a Battlefield na mobily nepatří, myslí si EA a ruší vývoj

Co se vydělaných peněz týče, jsou mobilní hry pro vydavatelství daleko výhodnější než ty prémiové. Pokud jde však o uživatelský zážitek, jsou na tom neskonale hůř. Jde prostě o jiný druh zážitku: zatímco na mobilech se člověk chce jen instantně pobavit, když má zrovna pár minut volno, „veliké“ hry chtějí hráče pohltit audiovizuálním zážitkem a přibít k obrazovce na co nejdelší dobu.

Apex Legends Mobile se nepodařilo napodobit úspěch Call of Duty Mobile.

A tak není divu, že pokusy přenést stejný typ zážitku z jednoho zařízení na druhý ne vždy vyjdou. Přesvědčilo se o tom teď i vydavatelství Electronic Arts, které si chtělo namastit kapsu na mobilních verzích svých battle royale hitů. Jenže ani Apex Legends, ani Battlefield se novými Call of Duty Mobile nebo Fortnitem nestaly, a tak se nad nimi brzy zavře voda.

U Battlefieldu nám to vlastně může být úplně jedno, neboť nikdy neopustil fázi uzavřeného prototypu a i ti největší fanoušci série jsou nejspíš rádi, že si po nepovedeném posledním dílu (viz naše recenze) slavná značka na chvilku odpočine.

To mobilní Apex Legends fungují od loňského března a určitě si pár fanoušků našly, protože nebyly vůbec špatné. Tak proč hru rušit? „Naším cílem je poskytovat hry, které jsou konzistentně vynikající. Po silném začátku však obsahová nabídka pro Apex Legends Mobile začala zaostávat za touto laťkou, co se týče kvality, kvantity i tempa,“ píše se v oficiálním vyjádření. Servery hry budou vypnuty k 1. květnu, už dnes si ji však noví hráči nemohou stáhnout z příslušných digitálních obchodů, zablokovány jsou i mikrotransakce. Pokud jste už do hry nějaké peníze investovali, máte smůlu, nic se vracet nebude.

Dlužno poznamenat, že rušení se týká výhradně mobilních verzí, které fungovaly samostatně. Na PC a konzolích se jejich větším sourozencům daří náramně.