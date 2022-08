Activision má více peněz z mobilních her než z PC a konzolí dohromady

Konzervativní fanoušci klasických „velikých“ her z toho určitě radost mít nebudou, ale jsou v menšině. I když má vydavatelství Activision Blizzard v portfoliu takové značky jako Call of Duty, World of Warcraft nebo třeba Overwatch, vydělává více peněz z laciných mobilních hříček.

Loňský Vanguard zaznamenal oproti předhozím dílům Call of Duty výrazně nižší prodeje.

Podle čerstvě zveřejněných finančních výsledků za poslední kvartál činí zisky z mobilních her 831 milionů dolarů (téměř 20 miliard korun), zatímco z PC a konzolových her dohromady je to „jen“ 708 milionů dolarů.

Vedle nesmrtelné Candy Crush Sagy, jejíž první verze vyšla už před deseti lety, je pod tímto číslem výrazně podepsáno i nové Diablo Immortal. Za něj se sice Blizzardu potlesku nedostalo, když patří mezi vůbec nejhůře hodnocené hry v historii agregátoru Metacritic (viz náš článek), i přesto jsou do něj lidé ochotní nasypat obrovské množství peněz (viz náš článek).

Co je na celé situaci ještě smutnější je fakt, že mobilní segment je tím jediným, který stále roste, byť meziročně jen o „pouhých“ 5%. Oproti tomu PC a konzole táhne dolů relativní neúspěch posledního dílu Call of Duty (viz naše recenze) a také konec protipandemických opatření. Jelikož už lidé nejsou kvůli covidu-19 uvězněni doma, hrají na mobilních platformách daleko více, než na těch domácích.