I když je Call of Duty nejprodávanější loňskou hrou, vydavatele zklamalo

Díl Call of Duty: Vanguard, který je zasazený do období druhé světové války, se z běžného pohledu prodával skvěle. Kdo by si nepřál mít v portfoliu nejprodávanější hru roku, jenže vydavatel Activision Blizzard to vidí jinak. Pokud totiž výsledky porovnáme s minulými ročníky, patří k nejhorším za posledních deset let.

„I když Call of Duty zůstává jednou z nejúspěšnějších zábavních franšíz všech dob, naše prémiové vydání v roce 2021 nesplnilo naše očekávání, což je podle nás způsobeno především naší vlastní realizací,“ píše se ve výroční zprávě společnosti za rok 2021, která v podstatě hází vinu na tematické zasazení a vývojáře.

Mobilní Call of Duty je další zlatý důl Acrtivision Blizzardu.

„Zasazení hry do druhé světové války nenašlo u části naší komunity odezvu a v prémiové hře jsme nepřinesli tolik inovací, kolik bychom si přáli. Oba tyto problémy rozhodně řešíme při uvedení letošních her na trh.“

Společnost již potvrdila, že letos se válečná střelnice vrátí do moderního prostředí, a to s dílem Modern Warfare od studia Infinity Ward. Stejné studio se má postarat i o rozšíření free 2 play Warzone. Celé své snažení označuje za „nejambicióznější plán v historii Call fu Duty“, na vývoji podle zprávy pracuje více než 3 000 lidí.

Pochvalu si naopak vysloužilo mobilní Call of Duty, ve kterém po uvedení v Číně hráči loni utratili přes miliardu dolarů. „Počet lidí, kteří si každý měsíc zahrají Call of Duty na mobilních zařízeních, se v roce 2021 téměř vyrovnal počtu lidí hrajících na konzolích a PC.“ Nepřekvapí tak, že vzniká mobilní verze Warzone. Na mobilních hrách pracuje i Blizzard, letos vyjde Diablo Immortal a Warcraft Arclight Rumble.