Diablo Immortal je z pohledu uživatelů nejhůř hodnocená hra od Blizzardu

Mnoho z vás nám ve víkendové anketě Bonuswebu napsalo (děkujeme!), že první dojmy z hraní nejsou vůbec špatné, respektive, že jste to vzhledem k současné špatné pověsti Blizzardu čekali horší.

Odhalení Dibala Immortal na Blizzconu 2018 neproběhlo úplně podle představ tvůrců.

S Diablem Immortal bude už navždy spojeno tragické uvedení na Blizzconu 2018, na němž fanoušci očekávali Diablo 4 a dočkali se oznámení free 2 play hry na mobily. Hláška „vy nemáte telefony?“, kterou se pokoušel situaci zachránit šéf projektu Wyatt Cheng, postupně zlidověla stejně jako reakce fanouška, který se zeptal, zda je to špatně načasovaný aprílový vtípek.

Je jasné, že část fanoušků série, která se nenechá uchlácholit tím, že „tak se dnes mobilní hry dělají“, hru už z principu odmítne. Léta budovaná prestiž Blizzardu je pryč, hráči se tak nemohou moc spoléhat, že s nimi budou tvůrci jednat férově. Ostatně byl to právě Activision Blizzard, který přidal mikrotransakce do Crash Team Racing Nitro-Fueled a Call of Duty až měsíc po vydání, kdy posbíral kladné recenze. A to ani nejsou mobilní hry.

Diablo Immortal z pohledu uživatelů na Metacritic

Právě tato nedůvěra ve spojení s mobilní hrou zřejmě vedou k tomu, že Diablo Immortal dostává od uživatelů Metacritics pořádně naloženo. Zatímco průměr recenzí herních médií je 75 procent, uživatelské skóre se vyšplhalo na pouhých 0,5 z 10. Stejné hodnocení má World of Warcraft: Burning Crusade Classic. O fous lépe je na tom i ostuda v podobě Warcraft 3: Reforged, která sedí na uživatelském hodnocení 0,6 z 10.

Diablo Immortal se přitom nijak nevymyká z klasické mobilní produkce. “Hodně jsme o tom mluvili, například že volitelné nákupy jsou vždy bonusem a nikdy neobcházejí základní hratelnost. Stále potřebujete dovednosti, abyste mohli hrát svou třídu, stále musíte vědět, jak hrát barbara, abyste byli jako barbar úspěšní,“ řekl serveru Pcgamesn designér Joe Grubb.

Velká herní vydavatelství už pochopila, že v mobilních hrách leží ohromné peníze. Jenže zatímco společnosti typu Supercell (Hay Day, Clash of Clans...) se nemusejí nijak ohlížet, tradiční studia, která dosud vytvářela velké AAA hry, jsou pod drobnohledem svých fanoušků. A těm se směr „mobilní hry“ většinou nezamlouvá. Jenže byznys je byznys. Do mobilních her brzy naskočí například i Sony.