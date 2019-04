Boháč chce uspořádat na opuštěném ostrově battle royale naživo

Žánr battle royale vládne hernímu světu již minimálně dva roky, dávno předtím se však objevil i ve filmech či knihách. Ostatně samotný název battle royale pochází ze stejnojmenného japonském filmu, kterým se inspirovali mimochodem i autoři komerčního hitu Hunger Games.



Zjednodušeně jde o to, že je větší počet hráčů vysazen zcela bez vybavení na ohraničeném území, které se neustále zmenšuje, přičemž vyhrává ten, kdo zůstane živý jako poslední. Co se týče počítačových her, je už trh zřejmě plně saturován (viz náš článek), a tak je na čase pokusit se něco podobného přenést i do skutečného světa. Na to jsou ovšem potřeba peníze. Spoustu peněz.

Snad se celá akce organizátorům nevymkne z rukou.

Nyní to však vypadá, že se konečně našel někdo dostatečně nadšený a bohatý, kdo do toho půjde. Jeho jméno sice neznáme, ale peněz má evidentně dost. Nejen že výherci živého battle royle nabízí 100 000 liber (cca 3 miliony korun), ale chce kvůli této zábavě dokonce koupit celý ostrov. Hrát se má s airsoftovými zbraněmi a speciálním brněním detekujícím zásah, celý event pak má trvat po tři dny. Než se však celá věc rozeběhne, ještě to chvíli potrvá. Aktuálně se teprve hledá organizátor, který celou akci připraví.

Tato nabídka se objevila na serveru Hush Hush, který sám sebe označuje jako Amazon pro bohaté. Můžete si na něm koupit i takové poklady jako perlami vykládaný vysavač za 400 000 Kč nebo stlačený vzduch z Mount Everestu za 7 milionů.