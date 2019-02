Pět nejočekávanějších her, které vychází v březnu

1. Tom Clancy’s The Division 2

VIDEO: Tom Clancy's The Division 2: Endgame Trailer

Synopse: The Division 2 se odehrává ve Washingtonu DC sedm měsíců po vypuknutí pandemie neštovic. Civilizace, jak ji známe, zkolabovala, její poslední zbytky se snaží zachránit agenti Divize. Po herní stránce je to zástupce žánru looter shooter, funguje tedy podobně jako Destiny 2 či Anthem. Hráči se snaží pokořit obtížnější výzvy a ulovit lepší výbavu.

Proč se těšit: Protože jednička byla skvělá a tvůrcům se ji podařilo postupně vypilovat. Dvojka působí sebevědomě hned od začátku s jasným plánem, jak si udržet hráče i po dohrání příběhové kampaně.

Obavy: Aby přílišná podobnost s jedničkou nezačala nudit.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 15. března

Další info: první dojmy z bety, obsah bety, hardwarové nároky, čtyři edice hry, dojmy z hraní na E3 2018, live action trailer od režiséra filmu Drive, první rok obsahu zdarma

2. Sekiro: Shadows Die Twice

VIDEO: Sekiro: Shadows Die Twice - trailer

Synopse: Sekiro: Shadows Die Twice je velmi obtížná akce od studia From Software, tvůrců ceněných her Dark Souls a Bloodborne. Samurajský Sekiro se však od předchozích děl i konkurence liší. Souboje už nejsou založeny na managementu staminy. Smrtí tentokrát neztrácíte zkušenostní body a hru si půjde zapauzovat.

Proč se těšit: Protože mistři žánru soulsborne se nebojí experimentovat.

Obavy: Ne každý experiment vždy vyjde.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 22. března

Další info: podrobné preview, hardwarové nároky

3. Yoshi’s Crafted World

VIDEO: Yoshi's Crafted World - demo trailer

Synopse: Yoshi’s Crafted World je nádherná 2.5D hopsačka zasazená do světa miniatur z kartonu. Pobíháme a skáčeme v ní s dinosaurem Yoshim, požíráme nepřátele a trefujeme se vajíčky do různých objektů. Stejnou úroveň si přitom proskáčeme i z druhé strany, čímž se zviditelní dosud skryté prvky.

Proč se těšit: Je to milé, dobře hratelné a zaskákat si můžete i ve dvou. Pro menší děti se hodí jednodušší režim. Ale kdo z vás má Switch, předpokládám, že demo už máte dohrané minimálně třikrát.

Obavy: Obáváme se, že hra bude příliš krátká.

Na čem: Switch

Kdy: 29. března

4. Devil May Cry 5

VIDEO: Devil May Cry 5 - Gamescom 2018 trailer

Synopse: Akce Devil May Cry 5 se odehrává několik let po událostech čtyřky. Ať už budeme pálit z pistole nebo se ohánět mečem, čekají nás zástupy démonů a různých zrůd na likvidaci. Kromě starých známých Danteho a Nera se chopíme ještě nováčka V.

Proč se těšit: Protože to bude pořádná mela ze staré školy.

Obavy: Problémy s kamerou.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 8. března

Další info: dojmy z dema, recenze HD kolekce, placené cheaty

5. Dead or Alive 6

VIDEO: Dead or Alive 6 - combat and features trailer

Synopse: Bojovková série Dead or Alive je proslulá díky velkým, natřásajícím se ňadrům ženských bojovnic. Kromě toho je to také dobrá hra. Šestka slibuje nové mechanismy (například break gauge system) a opět i větší přístupnost nováčkům (komba fatal rush na jednom tlačítku). Vývojáři se také chtějí méně soustředit na sexuální aspekt (menší prsa, jejich realističtější pohyb, více oblečení) a více na hratelnost.

Proč se těšit: Protože je to klasická bojovka využívající triangle system (princip kámen - nůžky - papír) s potenciálem uspokojit příležitostné i hardcore hráče. Navíc se na ni dobře kouká. A teď nemyslím jen sexy bojovnice a ostré chlapíky, ale i zničitelné arény.

Obavy: Že vývojáři své výhrůžky splní a hra bude skutečně méně sexy (pohroma to podle oblečků z dema ovšem nebude). Plus peklo s DLC.

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kdy: 1. března