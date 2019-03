První Season Pass k sexy bojovce Dead or Alive 6 stojí 2300 korun

V přehledu nejočekávanějších březnových her jsem v obavách u Dead or Alive 6 zmínil „peklo s DLC“. A už je to tady. Season Pass 1, což je poukázka na dodatečný obsah vydaný od března 2019 do června 2019, totiž vyjde v přepočtu na více než 2300 korun.



Dead or Alive 6 - nové kostýmy

Zahrnuje pouhé dvě postavy a 62 oblečků. V březnu to budou dvě sady svatebních kostýmů, duben a květen nejsou specifikovány, zatímco nové postavy vyjdou v červnu. Jednou z nich bude hostující Mai Shiranui z bojovek od SNK.

V poznámkách k DLC se lze přitom dočíst, že během zmíněného období může vyjít i další obsah, který ovšem není součástí Season Passu 1.

Bojovková série Dead or Alive se sice dobře hraje, proslulá je ovšem něčím jiným. A to sexy bojovnicemi s velkými, nerealisticky se pohupujícimi prsy. Šestka se v tomto ohledu krotí, ale zase ne tak, aby to podráždilo fanoušky.

Ve šlépějích pětky ovšem kráčí i pojetí DLC a jejich nacenění. Pro zajímavost, všechna DLC k Dead or Alive 5 by vás nyní vyšla na krásných 1267,29 eur. Tedy zhruba 33 tisíc korun.