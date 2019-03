RECENZE Dead or Alive 6: Šestý díl nejprsatější bojovky cílí na nováčky

Série Dead or Alive si mezi hráči udělala jméno hlavně svým intenzivním sexuálním podtextem. Jinak řečeno, zdejší bojovnice velmi rády prezentují své přednosti na každém kroku.

Dead or Alive 6

A nic proti tomu, ovšem je škoda, že je kvůli tomu malinko opomíjena skutečnost, že Dead or Alive nabízí víc. Například vcelku slušné bojové mechanismy.

Očividně to ale tvůrcům z Team Ninja vadilo a v případě šestého dílu upozornili, že sexuální nádech bude utlumen, aby neodtahoval pozornost od samotné hry.

Pokud vás to vyděsilo, tak můžete být v klidu. Dead or Alive 6 rozhodně není cudnou hrou a upřímně řečeno se mi nezdá, že by se v případě vyzývavosti bojovnic vývojářské studio nějak výrazněji krotilo. Dámy mají opět velmi odhalující kostýmy a stejně tak jejich ňadra během meziúrovňových animací i samotných soubojů až úsměvně „hopsají.“

Opravdu byl film Dead or Alive tak špatný? I série Dead or Alive se dočkala filmové adaptace, a to v roce 2006 (u nás byla distribuována pod názvem DOA: Na život a na smrt) a pravdou je, že zrovna neuspěla. Film stál nějakých 21 milionů dolarů a utržil jich 7,5. Ani recenze nebyly zrovna pochvalné. Ale já se bez mučení přiznávám, že jsem si film užil. Podle mého názoru se mu podařilo zachytit všechny důležité aspekty herní předlohy. Je to sexy, je to zběsilé, je to extrémně přitažené za vlasy, nevyhýbá se to nadhledu a praštěnému humoru a samozřejmě nechybí hromada „over the top“ soubojů. Není to tedy něco, co by asi oslnilo běžného diváka, ale divím se, že se u hráčů DOA nedočkalo větší pozitivní odezvy. Pro mě jde o guilty pleasure. Vlastně ne, já se totiž nestydím, že jsem si film užil.

Jestliže tedy patříte mezi fanoušky bojovnic, které se rády promenádují v titěrných bikinách, mají hrudní oblast tak vyvinutou, že jim nevyhnutelně hrozí skolióza páteře, infantilně se chichotají a předvádějí svůdné pohyby, za které by se nemusely stydět profesionální striptérky, budete spokojeni. Jestliže jste ale cudné typy, můžete tento prvek (stejně jako násilí) utlumit v nastavení.



Pro začátečníky jako dělané

Série Dead or Alive není jen o množství holé kůže, ale nabízí i zajímavý bojový systém. Ten je propracovaný a současně koncipovaný tak, aby byl co nejpřátelštější i k úplným začátečníkům.

Dead or Alive 6

Dead or Alive 6 je ideální hrou pro ty, kteří nemají zájem učit se složité kombinace útoků, ale spíše sází na zběsilé bušení do tlačítek. Přítomen je totiž prvek označovaný jako Fatal Rush. V podstatě jde o to, že mačkáte jediné tlačítko a postava provádí líbivé a vcelku účinné kombo.

Možná by někdo mohl namítnout, že jde o něco, co je přílišným zjednodušením a degradací herních mechanismů, ale jestliže se proti vám postaví zkušenější protihráč nebo si nastavíte vyšší obtížnost, pak s Fatal Rush rozhodně nevystačíte.

Nicméně, v případě, že hledáte bojovku, kterou chcete zabavit kamaráda, aniž byste mu museli složitě vysvětlovat, co má dělat, pak DoA6 je ta správná volba.

Dead or Alive 6

Dalším prvkem, který je lákadlem pro rekreační hráče, je ukazatel energie Break Gauge, který se nabíjí během soubojů a získanou energii je možné využít k velmi efektním a účinným úderům. Nebo k přerušení útoků rivala.

Stejně jako Fatal Rush jde o mechanismus, který je jednoduchý na pochopení a provedení, ale je vhodné s ním nakládat opatrně a zvážit, kdy ho využít.

Některé arény potěší, jiné zklamou

Strategicky využitelným prvkem jsou i arény. Jak už je u Dead or Alive zvykem, jsou poměrně interaktivní, často několikaúrovňové a obsahují předměty, které se dají využít v boji (například vybuchující automobily).

Dead or Alive 6 Dead or Alive 6

V některých arénách vás čekají epické souboje, které mají filmový nádech. Ovšem je tu bohužel několik bojišť, která jsou překvapivě nezajímavá a chtělo by se říct až nudná.

Pokud dojde řeč na postavy, aktuální nabídka zahrnuje 27 bijců, což není nejvyšší číslo, se kterým kdy série Dead or Alive přišla, ale je to dostatečné množství, aby si vybral každý. Většinu známe z předchozích dílů, dvě jsou nové. Konkrétně je to vědkyně NICO, která má schopnosti založené na elektřině, a pouliční rváč Diego. Ten je bohužel nevýrazný a mezi ostatními bijci se ztrácí.

Dead or Alive 6

Samozřejmostí je to, že každý z borců má k dispozici několik různých (mnohdy dost bizarních) kostýmů, ale je očividné, že tvůrci chtějí motivovat hráče k nákupu dodatečného stažitelného (a ne zrovna levného) obsahu včetně kostýmů, protože získávání nových vzhledů jen během hraní je nesympaticky komplikované.

Rozhodně to platí pro většinu zajímavějších (nebo více odhalujících) kostýmů. Jestliže tedy chcete, aby vaše oblíbená bojovnice hopsala v malých plavečkách, bude vám trvat dost dlouho, než se vám to povede.

Online multiplayer je chudý. Velmi chudý

Nabídka módů pro jednoho hráče je relativně slušná. Najdete tituly, které jich obsahují víc, ale Dead or Alive 6 toho má dost, aby se zabavili i „samotáři“.

Ovšem ne všechno je tak skvělé, jak to vypadá. Začněme třeba příběhovou kampaní. Ta je nepřekvapivě natřískaná kýčovitosti, dětinským humorem a současně dost vyzývavými momenty. Něco takového od Dead or Alive prostě čekáme. Jenže příběh je prezentován velmi chaoticky. Respektive otevírání nových misí je nepřehledné.

Dead or Alive 6 Dead or Alive 6

Když dokončíte určitý level, automaticky je vám nabídnut další, který na něj dějově navazuje. Současně se většinou zpřístupní jiné úrovně s dalšími postavami. Musíte tedy listovat různými kapitolami příběhu, abyste zjistili, kde se objevily nové mise. Je to dost nepraktické a otravné.

K dispozici je také Quest mód, kde plníte různé úkoly. Jsou jich desítky a desítky, ale upřímně řečeno, ne všechny jsou zábavné, vlastně některé jsou nezáživné. A odměny, které jsou za jejich splnění nabízeny (například různé části kostýmů), nejsou tak lákavé, abyste s radostí plnili jeden úkol za druhým.

Dále tu máme klasické módy jako Time Attack, kdy v určitém čase musíte zdolat daný počet protivníků nebo Survival, který asi není nutné popisovat. Prostě přežijte co nejdéle.

Co si určitě zaslouží pochvalu, jsou tréninkové módy. Dead or Alive 6 jich nabízí několik a opravdu vás zasvětí do tajů herních mechanismů a za relativně krátkou dobu vás naučí vše potřebné.

Dead or Alive 6

Zklamáním je ale hra pro více osob, což je u bojovky docela nepříjemné. Samozřejmě nechybí možnost zahrát si u jedné konzole, tady problém není, nicméně pokud jde o online režimy, tak v době recenzování hry byly k dispozici pouze hodnocené zápasy, což je dost málo.

Hezky se na to kouká

Dead or Alive 6 nedělá v případě vizuální stránky ostudu svým předchůdcům, modely postav jsou zpracovány dobře, stejně tak arény (i když jak bylo naznačeno, některé jsou překvapivě strohé), plus tu máme detaily jako špína na kůži nebo pot, který se na bojovnících objevuje, grafika prostě nezklame.

Dead or Alive 6 Dead or Alive 6

Hudba je příjemná, i když ne každá melodie je zapamatovatelná. Dabing je otázkou vkusu, některé postavy mají dost nepříjemný uječený hlas (což je záměr, jenže ne každému to musí sedět), ale je zřejmé, že se namluvení postav neujali ochotničtí herci, ale zkušenější jedinci. Ovšem, občas narazíte na úsměvné momenty, kdy postava už nepohybuje ústy a stále se ozývá její hlas.

Nebo se mi stalo to, že místo nahrávací obrazovky vše zčernalo a zdálo se, že došlo k záseku, ale po chvíli čekání se má postava objevila v aréně. Naštěstí to nejsou problémy, které by se projevovaly často, takže se nad tím dají přimhouřit oči. Technicky je Dead or Alive 6 na vcelku vysoké úrovni.

Dead or Alive 6 Dead or Alive 6

Dead or Alive 6 je relativně povedeným pokračováním dlouholeté bojovkové série, které se stále nevyhýbá (pokud sami nechcete) silně erotickému nádechu, ale současně nabízí bojový systém, který neodradí nováčky, ovšem svou komplexností potěší i zkušené hráče.

Je ale škoda, že tvůrci dost zanedbali online multiplayer (byť by se to v budoucnu mělo změnit) a příběhová kampaň také není ideální.

Za zapůjčení hry k recenzi děkujeme obchodu CZC.cz.