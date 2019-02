Sekiro: Shadows Die Twice bude víc než jen Dark Souls se samuraji

Po krátkém teaseru na udílení cen Game Awards v roce 2017 byla novinka Sekiro: Shadows Die Twice poprvé představena na výstavě E3 loni v červnu. Vymodlený Bloodborne 2 to sice nebyl, přesto hra okamžitě vzbudila pozornost skalních fanoušků i těch, kteří kolem her od From Software zatím jen nerozhodně přešlapovali a nechápavě kroutili hlavou.

Od té doby nových informací postupně přibývalo. Šinobi Sekiro se objevil jak na loňském Gamescomu, tak výstavě Tokyo Games Show. Obsáhlé preview a nálož nových informací o hře přineslo i poslední číslo magazínu Game Informer. Na následujících řádcích najdete shrnutí toho nejpodstatnějšího o hře, jejíž březnové vydání již pomalu klepe na dveře.

Víc než Dark Souls s katanou

Síla a téměř božský status značek Dark Souls a Bloodborne jakoby byl pro Miyazakiho studio From Software požehnáním a prokletím zároveň. Sekiro sice na první pohled vypadá jako hra patřící do stejného pytle jako jmenovaná veledíla, členové týmu však neustále zdůrazňují, že půjde o zcela novou hru s vlastní sadou pravidel a dílčích mechanismů.

Sekiro: Shadows Die Twice

Vývojáři zkrátka nechtějí, aby je jejich předešlá designová rozhodnutí svazovala při tvorbě každé další hry. Sekiro tak působí téměř jako svatokrádež, jelikož mění zavedené prvky dokonce víc než konkurence. Autoři tvrdí, že opuštění těchto principů nutně neznamená, že se k nim studio v budoucnu už v žádné ze svých her nikdy nevrátí, ale se svou novinkou chtějí vyzkoušet odlišný přístup.



O čem je řeč? Hra nebude mít jakékoliv online prvky nebo multiplayer. Hlavní postavou bude ninja Sekiro, který bude své nepřátele posílat na onen svět primárně katanou. Ze hry zmizela možnost upravovat jednotlivé statistiky jako síla, kouzla nebo obratnost. Nenajdete tu různé kusy brnění, zbraní či rozdílné třídy postav.

Šokem pro všechny fanoušky From Software bude i zjištění, že souboje už nejsou založeny na managementu staminy. Smrtí tentokrát neztrácíte zkušenostní body a nebude tedy důvod dobíhat na místo, kde jste naposled zemřeli. Ačkoliv hra má nadále klást důraz na lore, průzkum a dílčí souvislosti schované uvnitř herního světa, bude Sekiro vyprávět srozumitelnější příběh tradičnějším způsobem. Hlavní hrdina má vlastní osobnost, motivaci a samozřejmě i hlas.



Sekiro: Shadows Die Twice

Tím výčet novinek nekončí. Vůbec poprvé si budete moci hru zapauzovat. Přibylo tlačítko pro skok, který budete využívat i během soubojů. Důležitý bude i vrhací hák s lanem, který vám dovolí bleskurychle se vytáhnout do výšky či zaskočit protivníka nenadálým útokem. Hlavní hrdina se také konečně naučil plavat.

Ze své masochistické obtížnosti nicméně autoři neslevili. Sekiro má být opět extrémně tuhou záležitostí, ale pochopit pravidla a mechanismy hry má být tentokrát jednodušší. Tomu odpovídá i úvodní tutorial. Změn doznala i hudba, která už není vyhrazena pouze bitvám s bossy, ale bude hrát neustále podle situace, v jaké se zrovna nacházíte. Jednotlivé postavy mají přiřazeny vlastní melodie.

Sekiro: Shadows Die Twice

Soubojový systém

Pokud se teď děsíte, že From Software na žádost démonů z Activisionu stvořili Dark Souls Lite: Baby Version, kterou vás dříve nebo později obšťastní na mobilních přístrojích, bojíte se (nejspíš) zbytečně. Sekiro by měla být sice srozumitelnější, nikoliv však lehčí hra.



Pokud si odmyslíme krásné prostředí feudálního Japonska představující zajímavý mix historie a fantasy, zcela nový soubojový systém a rozšířené možnosti pohybu jsou tím, co bude hrát nejdůležitější roli. Jak bylo řečeno výše, ukazatel staminy ze hry mizí na úkor něčeho, co tvůrci nazývají posture (tedy postoj, pro naše účely mu v češtině říkejme spíše rovnováha).

Sekiro: Shadows Die Twice

Více než kdy předtím je totiž důležité naučit se číst útoky protivníka a včas jednotlivé výpady vykrývat. Pokud se budete krýt nepřesně, budete sice minimalizovat škody na vašem zdraví, ale postupně se vám naplní zmíněný ukazatel rovnováhy. Ve chvíli, kdy je ukazatel plný, srazí vás nepřítel mocným úderem na zem a ubere část vašeho zdraví.



Ukazatel rovnováhy vidíte také u vašich nepřátel a snažíte se jej naplnit úplně stejným způsobem. Rozdíl je v tom, že jakmile dojde rovnováha protivníkům, provede Sekiro smrtelný výpad, který nepřítele okamžitě a efektně zabije. Silnější protivníci jsou vybaveni několika ukazateli zdraví a smrtelný úder jim tak odebere jeden „život“. Na rovnováze závisí vše.

Pokud se vám povede perfektně načasovaná obrana (v podstatě parírování), vyprázdní se váš ukazatel rovnováhy a nepřítel je v tomto ohledu naopak penalizován. Regenerace rovnováhy docílíte i ústupem nebo vyčkáváním na útok protivníka. Samotné zdraví se regeneruje rychlostí v závislosti na tom, jak moc velkou rovnováhu držíte. Z toho všeho vyplývá, že pro poražení nepřítele je kritické na něj neustále dorážet a vykrývat údery co možná nejčistším způsobem.

Sekiro: Shadows Die Twice

Celý systém má však ještě mnohem větší hloubku. Některé útoky nepůjde vykrývat a budete před nimi muset uskakovat. Velmi riskantním úskokem přímo k nepříteli můžete zbraň útočníkovi přišlápnout a provést silný protiútok. Velkou roli bude hrát vaše umělá ruka, kterou lze používat jako zbraň. Proměnit ji můžete na sekyru, zapálit s ní katanu nebo třeba házet šurikeny. Její použití však spotřebovává vlastní „náboje“. Do toho přichází další speciální útoky, komba a vylepšené schopnosti pohybu. Při boji tak využijete skoky a skluzy nebo i zmíněné lano s hákem.



K tomu všemu se přičítá i specialita hry, kterou má Sekiro už ve svém názvu. Po smrti se totiž může váš hrdina vrátit zpět k životu. Vývojáři systém balancují tak, aby si hra uchovala vysokou obtížnost, ale podle posledních zpráv je počet zmrtvýchvstání závislý na tom, kolik života stihnete protivníkovi ubrat. I tento systém vás tedy nutí hrát útočně a v určitém smyslu posouvá souboje z Bloodborne na další úroveň.

Sekiro: Shadows Die Twice

RPG, nebo akční hra?

Linie toho, co nazýváme pravým RPG a akční hrou s RPG prvky je ve hrách tradičně velice tenká, ale Sekiro se zdá být více doma v druhé z obou zmíněných kategorií. Ve hře sice budete sbírat zkušenosti, ale body dovedností tentokrát nebudete investovat do jednotlivých statistik, ale jednoho ze tří větví stromu dovedností, kde najdete jak aktivní, tak pasivní schopnosti. Větev Shinobi se bude soustředit více na vaše pohybové schopnosti, Prosthetic na modifikaci a vylepšení umělé ruky a Samurai na boj s katanou.



Katany budete mít mimochodem hned dvě s tím, že jedna bude mít pravděpodobně nějakou speciální vlastnost nebo účinek. Samotná absence diablovského modifikování statistik ze Sekira akční hru samozřejmě ještě nedělá, ale v kombinaci s nemožností měnit si vybavení a pevně danou postavou bych Sekiro za RPG už spíše nepovažoval. Nepředpokládám tedy, že by From Software do hry zakomponoval dialogové možnosti a větvící se děj.

Sekiro: Shadows Die Twice

Zajímavě zní informace, že má jít o nejotevřenější hru v historii studia, patrně v tom smyslu, že se bude blížit spíše tradičním open worldům než bludišti chodeb a ulic z předchozích titulů. Toto by mělo být patrné především v druhé polovině hry. Bude otevřenost a případná nelineárnost těžit z toho, že váš postup už nebude tolik omezován a usměrňován levelem postavy?



Těžko říct, protože i zde si budete trvale vylepšovat zdraví konzumací speciálního předmětu, který po sobě zanechávají menší bosové. Kromě zmíněných dovedností se ve hře má objevit i nějaká forma craftingu a vylepšování vybavení.

Velkou novinkou je důraz na nenápadný postup. Stealth a zabíjení na jednu ránu bude hrát tentokrát velkou roli a spoustu zajímavých informací o světu hry nebo slabostech bossů půjde zjistit posloucháním rozhovorů tlachajících nepřátel. Střemhlavé útoky ze střechy, ručkování a stahování nepřátel z římsy, schovávání v trávě, plížení i přitisknutí zády ke zdi - nic z toho chybět nebude. Sekiro však není Tenchu a ve hře si rozhodně budete muset klasickým šermováním ušpinit ruce.

Sekiro: Shadows Die Twice

Největším tajemstvím zůstává penalizace hráče po smrti, která se tentokrát nebude týkat ztráty zkušeností. Autoři zatím nechávají tento aspekt jako překvapení, údajně má jít ale o něco, co bude pro hráče tentokrát mnohem víc osobní. Zde můžeme opět připomenout silnější roli tradičně vyprávěného příběhu, který bude pojednávat o ninjovi jménem Sekiro, který se vydá zachránit mladého prince ze spárů únosců.



Zkušený autor youtubového kanálu VaatiVidya přišel s řadou zajímavých teorií, z nichž asi nejzajímavěji zní ta, podle níž by zmíněný princ mohl s každou vaší smrtí slábnout nebo nějak trpět.

Sekiro: Shadows Die Twice zatím působí jako odvážný experiment. Bude zajímavé sledovat, jak si povede ve srovnání s chystaným pokračováním konkurenční samurajské soulsborne řežby Ni-Oh, které se Sekiro na první pohled podobá nejvíc. Tam lze ale naopak očekávat ještě větší příklon k RPG prvkům. Na soudy, jestli nové pojetí pracuje ve prospěch značky od From Software, si počkáme do samotného vydání. Je však sympatické, že se autoři nebojí zamíchat pravidly a přijít s něčím novým.



Sekiro: Shadows Die Twice vyjde 22. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One.

Zdroje: Game Informer, VaatiVidya, Polygon, GameSpot, SunlightBlade