Ubisoft představil plán obsahu zdarma pro The Division 2

V The Division 2 bude endgame obsah dostupný hned po vydání, a to v podobě nové frakce Black Tusk. Ubisoft ovšem plánuje průběžně uvolňovat další obsah, aby bylo v postapokalyptickém Washingtonu DC pořád co dělat. Tvůrci se naštěstí poučili z prvního dílu a veškerý dodatečný obsah půjde získat hraním.

První rok po vydání se hráči dočkají třech tematických epizod, které rozšíří původní story. V první, nazvané D.C. Outskirts: Expeditions, prozkoumáme nová místa poblíž Washingtonu. Druhá zní ještě lákavěji. V Pentagon: The Last Castle se podíváme do ikonického sídla ministerstva obrany Spojených států. O třetí epizodě víme jen to, že příběhy uzavře a připraví základ pro další ročník. Jeho podobu pravděpodobně definují až prodeje základní hry.

Hru během prvního roku rozšíří také trojice specializací, ale i nové PvE a PvP režimy.

Co se monetizace týče, na první pohled působí férově. Veškerý obsah půjde odemknout hraním. Kdo si koupí Year 1 Pass, získá přístup k příběhovým misím o týden dříve a nové specializace bude mít okamžitě. Pro upřesnění, všem hráčům se po dosažení maximální úrovně 30 okamžitě zpřístupní tři specializace.

Nyní je řeč o další trojici specializací, která vyjde v průběhu prvního roku. A právě ty si ostatní budou muset otevřít hraním. Další bonusy Year 1 Passu jsou převážně kosmetického rázu.

The Division 2 vychází 15. března na PC, PlayStation 4 a Xbox One.