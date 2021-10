RECENZE: Kdo jednou zkusí Switch OLED, už není cesty zpět

Je dost dobře možné, že pokud bychom právě nezažívali krizi s nedostatkem čipů, která bude pokračovat minimálně do poloviny příštího roku, mohl být nový Switch oním výkonnějším modelem, na nějž řada fandů čeká. To se prozatím nestalo a myslím, že to vůbec nevadí.

Následkům epidemie se totiž musela přizpůsobit i konkurence, takže například nástup PlayStationu 5 není tak razantní, jak být mohl. Sony se původně chtělo vytasit s exkluzivitami čistě na PlayStation 5, realita ho ovšem donutila přehodnotit plány a minimálně následující rok bude stařičký PlayStation 4 stále relevantní. Microsoft měl se svými Xboxy takové plány od začátku. Pro Nintendo je to vlastně dobrá zpráva. Prodeje Switche jsou stále fenomenální, Nintendo tak nemá kam spěchat a současná situace mu nahrává do karet.

Nový model Switche přináší několik podstatných vylepšení. Hlavním hrdinou je každopádně větší OLED displej. Rozlišení 1280 × 720 bodů zůstává totožné, zvětšila se však úhlopříčka z 6,2 palce na 7 palců. Switch Lite, tedy odlehčený model, který funguje čistě jako handheld, má 5,5 palce. Takto suše napsané to nezní jako něco extra, nicméně přímá zkušenost je rozhodující. Sám používám kromě standardního Switche i Lite, protože je příjemně lehký, nicméně co jsem zažil OLED, už není cesty zpět. A to říkám po více než týdnu testování.

Do očí vás nepraští jen krásné, syté barvy, ale také viditelně větší displej. Vzhledem k tomu, že rozměry OLED modelu jsou téměř totožné (novinka je o 3 mm delší, nemusí tak fungovat s některými stavebnicemi Labo), viditelně menší rámečky okolo displeje se vám budou líbit. Zážitek bych přirovnal k pocitu, kdy svojí starou full HD televizi za pár tisíc vyměníte za kvalitní 4K HDR panel. Úplně vás to odpálí.

Když jsem spustil krásně barevné závody Mario Kart 8 Deluxe, měl jsem skoro pocit, jako kdybych hrál jinou hru. Krásně na něm vynikne i horká novinka Metroid Dread, a tak nějak tuším, že stejně na tom bude i Pokémon Brilliant Diamond / Pearl, tedy blížící se remake her, které kdysi vyšly na Nintendo DS.

Pokud chcete OLED zažít na plnou palbu, vypněte na chvíli automatickou regulaci jasu (Automatic Brightness) a jas vytáhněte na maximum. V nastavení lze ještě změnit „Console Screen Vividness“ z Vidid na Standard, což může někomu více vyhovovat, nicméně podle reakcí zůstává většina, včetně mě, u Vidid.

Větší displej nahrává možnosti hrát v takzvaném režimu Tabletop, což znamená, že odpojíte oba ovladače, zatímco ze Switche vyklopíte drobnou nožičku a konzoli postavíte třeba na stůl. Ve dvou (ale i více lidech, pokud máte další ovladače) si tak můžete zahrát prakticky kdekoliv.

Sám jsem tak odehrál spoustu partií v čajovně, hospodě i ve vlaku. V prvních dvou případech to jde bez problémů, ve vlaku bylo třeba Switch trochu lépe zajistit. A právě s tím pomůže nový stojánek, který se nejen táhne po celé délce konzole, ale nově je i polohovatelný. Můžete si tak nastavit sklon podle libosti, zatímco stabilita je lepší.

OLED model navyšuje základní velikost úložného prostoru z 32 GB na 64 GB. Nezní to jako něco extra, nicméně velikost her na Switch nelze porovnávat s hrami, které vycházejí na PC, PlayStation 5 či Xbox Series X. Například poslední hit, metroidvania Metroid Dread, zabírá pouze 4,1 GB, Pokémon Unite má 1,5 GB a bojovka Nickelodeon All Staer Brawl 5,5 GB. Jasně, najdou se tu i monstra, jako NBA 2K22, které vyžaduje 45,4 GB, ovšem na poměry Switche je to extrém.

Vylepšení se dočkaly také reproduktory. Po zapnutí mi přišlo, že jsou hlasitější a zvuk čistší. Ale nejsem audiofil a změny v tomto ohledu nedokážu docenit, rozdíl jsem přestal vnímat prakticky vzápětí.

Poslední větší novinkou je přítomnost ethernetového portu v doku, který ocení všichni hráči online her, kteří hrají na televizi nebo monitoru. Když Switch vložíte do doku, po chvilce zmizí ikonka indikující připojení k wi-fi a nahradí ho ikonka kabelu. Až Switch z doku vyjmete, zmizí kabel a po chvilce se konzole připojí k wi-fi. Radost z toho budou určitě mít fandové populární bojovky Super Smash Bros. Ultimate. Ale lepší odezva a připojení se samozřejmě hodí vždy.

Co se výdrže baterie týče, je stejná jako u standardního modelu ve verzi V2, tedy 4 až 9 hodin v závislosti na podsvícení a typu hry. OLED model je o zhruba 22 g těžší, pocitově to při používání nepoznáte. Vzrostla ovšem cena, která v Česku začíná na devíti tisících korunách. I tak je vyprodáno.

Z textu je patrné, že z OLED Switche jsem opravdu nadšený. Je to s přehledem ta nejlepší možná verze této konzole na trhu. To ovšem neznamená, že bych ji doporučil všem. Kdo hraje hlavně v doku na telce, nemá důvod měnit. Ale pokud Switch teprve zvažujete a chcete to nejlepší, berte OLED. Koupě je, myslím, ospravedlnitelná i u majitelů původní verze z roku 2017, kteří preferují hraní v handheldu. Kromě všeho v recenzi zmíněného si totiž polepší i v oblasti výdrže.

U V2 (prodává se v červené krabici) je to trochu složitější: není zase tak stará, abyste si museli hned koupit další verzi. Ale jak se ukazuje, nadšenci neumějí odolat. Tak raději po OLEDu moc nepokukujte, abyste nedopadli jako oni. Ze hry není ani Switch Lite, který stále poslouží jako nejlevnější vstupenka do světa Nintenda. V akci totiž stojí polovinu toho co nový OLED model. A dobře nastavená cena je vždy až na prvním místě.