Hráči se Switchem se mají na co těšit, zářijový Nintendo Direct byla bomba

Prezentaci odstartoval velmi pěkný trailer na expanzi Sunrise pro lovecký Monster Hunter Rise. Půjde o placené rozšíření, které má být „masivní“ a dočkáme se ho příští rok v létě.

Velmi dobře vypadá také desková hra / kolekce miniher Mario Party Superstars. Nový díl čerpá z bohaté historie série a prezentace předvedla hrací desky Woody Woods, Yoshi’s Tropical Island a Horror Land z Nintenda 64. Vychází 29. října a doma už se nemůžeme dočkat, Super Mario Party patří ke stálici našich seancí.

Zvláštně vypadá karetní hra Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, kterou kutí Yoko Taro, tedy tvůrce Nieru. Svět, v němž je vše ztvárněno pomocí karet, můžeme už nyní vyzkoušet díky demu, plná verze vychází 28. října.

Jen o den později se znovu vrátíme do království Hyrule, a to v akci Hyrule Warriors: Age of Calamity v rámci expanze Guardian of Remembrance. „Podívejte se, jak vypadala místa jako Koloseum a vesnice Kakariko před sto lety v nových příběhových etapách,“ lákají tvůrci.

Square Enix chystá závodní arkádu Chocobo GP, která vyjde příští rok exkluzivně na Switch. Hra vypadá jako Mario Kart 8, jen o malinko hůř. Samozřejmostí je hraní u jedné televize či online turnaj až pro 64 hráčů. Asi nejsem sám, koho při pohledu na trailer napadlo, že už by to chtělo Mario Kart 9.



Kdo bude posledním zápasníkem v bojovce Super Smash Bros. Ultimate jsme se sice nedozvěděli, Nintendo nás ovšem zve na stream 5. října, během nějž ho odhalí přímo ředitel hry Masahiro Sakurai. Tak kdo to bude?

A konečně Kirby! Novinka se jmenuje Kirby and the Forgotten Land, je ve 3D otevřeném světě a odehrává se v postapokalyptickém městě, které si bere příroda zpět. Trailer je opravdu parádní a potěšilo i brzké datum vydání, dočkáme se už příští rok na jaře.

Dobrou zprávu máme i pro fandy Animal Crossing: New Horzions. Nový obsah sice vázne, ale už se to blíží. Na říjen se chystá stream, který v plné parádě předvede chystané listopadové novinky. Počítá se i s fanoušky oblíbeným Brewsterem. Otázkou samozřejmě je, kolik nového obsahu bude a zda už není příliš pozdě.

Už druhé várky bezplatného obsahu se dočkal povedený Mario Golf: Super Rush, který rozšiřují další dvě postavy (Koopa Troopa a Ninji) a dvě hřiště.

Na Switch ještě letos zamíří Disney Magical World 2: Enchanted Edition a původní Star Wars: Knigts of the Old Republic. Poněkud překvapivá byla ukázka ze zombie akce Dying Light 2, ovšem pozor, hru si na Switchi zahrajeme pouze přes cloud. Kdo si bude chtít připomenout, o čem tato skvělá série je, bude si moct od 19. října zahrát Dying Light: Platinum Edition. Tato verze zahrnuje nejenom základní hru, ale i rozšíření The Following. A bez cloudu.

Tvůrci moderního retro RPG Octopath Traveler prozradili, že připravovaná tahová strategie s pracovním názvem Project Triangle Strategy se bude ve finále jmenovat… Triangle Strategy. Mnohé prvky hry byly upraveny na základě zpětné vazby z dema. Vychází 4. března 2022.

A konečně Metroid Dread. Že nová 2D akce vypadá naprosto fenomenálně, víme už nějakou dobu, určitě tak aspoň potěšily další záběry ze hry a detailnější rozbor. Vychází už 8. října exkluzivně na Switch.

Velké novinky se týkají služby Nintendo Switch Oline, která se během října dočká dalšího placeného tieru. Spekulace ohledně zařazení her na Game Boye se nepotvrdily, nicméně Nintendo konečně vyslyšelo prosby fanoušků a zařadí hry na Nintendo 64.

Startovní várka zahrnuje tyto ikonické kousky: Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64, Yoshi’s Story, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, WinBack: Covert Operations, Mario Tennis, Dr. Mario 64 a Sin & Punishment. Do budoucna jsou přislíbeny The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Mario Golf, Pokémon Snap, F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario a Banjo-Kazooie!

Nintendo Switch Online - hry na Nintendo 64 Nintendo Switch Online - hry na Sega Mega Drive

Ale to není všechno. Přišel asi nejvtipnější moment prezentace, který k předplatnému přilepí ještě klasiky z kdysi konkurenční platformy Sega Mega Drive. Konkrétně tyto kousky: Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage a Strider.

Aby byl zážitek maximálně autentický, pořídit si půjde i bezdrátové ovladače vytvořené podle těch skutečných k Nintendu 64 a Sega Mega Drivu.

Na Switch se dále chystají Shadowrun Trilogy, Castlevania Advance Collection či HD verze Actraiser Renaissance. Venku už je Deltarune Chapter 2. Brzy se můžeme těšit na rychlé závody Hot Wheels Unleashed, ještě letos to stihnou strategie Surviving the Aftermath a Wreckfest a odstartovaly předobjednávky Shin Megami Tensei V. Kdo by měl dost času, může si v říjnu dát Disco Elysium: The Final Cut. Farmářská záležitost Rune Factory 5 vyjde 22. března 2022.

Jedno speciální oznámení provedl přímo legendární vývojář Shigeru Miyamoto. Týká se filmu Super Mario a ještě si na něj počkáme, ve Spojených státech bude mít premiéru až 21. prosince 2022. Co se obsazení týče, Mariovi propůjčí hlas Chris Pratt, Bowserovi pak Jack Black. Potěší, že ve filmu bude i Donkey Kong, a to v podání Setha Rogana.

Nový trailer z týmovky Splatoon 3 ukázal podle očekávání různá prostředí a víc se zaměřil i na příběhovou část. Příliš nepotěšilo datum vydání, video zmiňovalo pouze neurčitě rok 2022.

Překvapení na konec se týkalo přepálené akce Bayonetta 3, která byla oznámena už v roce 2017! Ne, letos nevyjde, ovšem během příštího roku bychom se už měli konečně dočkat. A nový trailer vypadá opravdu parádně.