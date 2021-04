Ucpat Suez můžete i vy sami. Bizarní událost přilákala hráče her

Loď, která na téměř týden ucpala Suezský průplav, neunikla pozornosti ani tvůrcům her a modderům. K této poněkud neobvyklé příležitosti vyšlo hned několik satirických her a jedna kuriózní modifikace do Flight Simulatoru od Microsoftu.