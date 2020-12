Flat Earth Simulator by rád dokázal, že Země není kulatá, ale plochá

Edukativní hra Flat Earth Simulator prezentuje všechny důkazy teorie placaté Země. Činí to takovým způsobem, že není úplně jasné, jestli jde o legraci, nebo to autoři mysleli vážně. Čtěte než to smažou!