Srocení lodí u Suezu skončilo, během týdne jich odpluly čtyři stovky

Suezským průplavem už proplula všechna plavidla, která tam čekala od minulého týdne poté, co kanál zablokovala obří kontejnerová loď Ever Given. Zprávu oznámila správa průplavu. Čtyři sta metrů dlouhou loď se podařilo uvolnit v pondělí, na což čekalo přes 400 plavidel.