KOMENTÁŘ: Která hra vyhraje letošní rok? Aby to zase nebyla nějaká husa

Ačkoliv se za „hlavní“ udílení cen hry roku považuje ceremoniál Game Awards, mnoho dílčích anket má také svou váhu. Jednou z takových jsou D.I.C.E. Awards, která se pořádá už od roku 1997 a letos (udílí se vždy v únoru za předchozí rok) měla překvapivého vítěze - virální indie hru Untitled Goose Game. Virtuální husa ukradla titul favoritům, jako jsou Control, Disco Elysium či Death Stranding a ukázala, že originální a vtipný nápad může zvítězit nad velkými rozpočty, propracovanými světy a příběhy či uměleckými vizemi.

Do jisté míry lze ale i vítězství titulu Sekiro na výše zmíněné „hlavní“ akci Game Awards loni v prosinci označit jako překvapení. Ohromná fanouškovská základna titulu Death Stranding si byla jistá, že dílo Hidea Kodžimy posbírá všechny sošky, které jen půjdou, naopak třeba skalní příznivci Nintenda zase předpovídali jasné vítězství Super Smash Bros. Ultimate. A to mne přivádí k zamyšlení, jaká může nastat situace letos.



Cyberpunk 2077

Už několikrát jsem na různých Steam fórech či Redditu četl předpovědi, že nejsilnější aspirant na titul hry roku 2020 bude jistě Cyberpunk 2077. Koneckonců se ani není čemu divit, jde bezpochyby o jednu z nejočekávanějších her vůbec a příznivci CD Projektu do ní vkládají velké naděje. Jenže jak nás poučily právě uplynulé D.I.C.E. Awards, titul hry roku může i s ohledem na všechny velké letošní události ukrást zase nějaká virální herní jednohubka.

Letošní hra roku nejspíš nebude „next-gen“

Ještě než se dostanu k tomu, kdo by Cyberpunk 2077 v roli hlavního trháku roku skutečně mohl ohrozit, napadá mne hned několik možností, kterým se to nejspíše nepovede. Jsou to „next-gen“ tituly, tedy hry určené pro systémy PlayStation 5 a Xbox Series X. Obě konzole totiž přijdou na trh až na samotném konci roku, což už je hraniční datum, které některé ankety popularity neuznávají.

Microsoft se například plánuje vytasit s novým dílem série Halo, ovšem ten by měl přijít až v období svátků, což jej může postrčit spíše do boje o hru roku 2021. No a o startovacích titulech od Sony se zatím neví skoro nic, pouze se dá předpovědět, že se nejspíše chystá nový Horizon: Zero Dawn, God of War či Gran Turismo. Stejně jako v případě nového přírůstku do série Halo, však ani nové hry na PlayStation 5 nemusí dorazit včas.

Jak si možná pamatujete, tak třeba současná generace PlayStationu měla celkem slabší rozjezd, když jako startovací titul spolu s konzolí vyšel Killzone: Shadow Fall, který od nás tehdy dostal slušných 75 %. Na nějaké jásání nad novou hrou roku to opravdu nebylo. Situace se může lehce opakovat a i na „pětku“ třeba jako první exkluzivní titul může vyjít něco, co i kdyby stihlo termín zapojení do anket, netrhne žádné rekordy.

Nintendo pak už potvrdilo, že žádnou novou generaci konzole nechystá, takže letos o titul zaboduje hrami na stávajícím Switchi. Zatím víme pouze o březnovém Animal Crossingu a druhém dílu Zeldy, který by naopak mohl mít velice silný potenciál. Ale i zde se může velice lehce stát, že Breath of The Wild 2 bude usilovat o titul hry roku až v příštím ročníku. Nebo ještě později.

Polemika se ovšem nabízí v případě virtuální reality. Osobně bych ji totiž nenazval jako „next-gen“, nýbrž jako zcela samostatnou disciplínu. Tomu koneckonců napovídá i právě ten uplynulý ročník Game Awards, kde virtuální realita měla separátní kategorii. Takže i když bude Half-Life: Alyx sebevětší herní pecka, uznání se může dočkat jen právě v té své separátní lize. Ačkoliv virtuální realitě věřím, tak si zároveň nemyslím, že už nastal čas ji zařadit do mainstreamu.



VIDEO: Half-Life: Alyx Announcement Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letos to bude větší pranice

Když jsem na podzim fotil pobřežní městečko v Irsku, hejna drzých racků ve mne vyvolala dojem, že se vlastně sequel k Untitled Goose Game vyloženě nabízí. Pokud si přičteme fakt, že taková hra byla ve vývoji jen několik měsíců před tím, než vyšla v loňském září, takže vývojáři takového virálního hitu mají vlastně ještě dost času. Vzhledem k vysoké popularitě hry s drzou husou by autoři prohloupili, kdyby se na její popularitě nepřiživili nějakým pokračováním.



To se ovšem nedá říci o jiných větších herních studiích, pokud tedy něco pečlivě nedrží pod pokličkou. Třeba nějaká novinka od Rockstar Games to letos také nejspíš nestíhá, neboť oznámení jejich her od finálního data vydání většinou dělí víc než jeden rok, mnohdy i dva a více. A o ničem novém zatím ještě nevíme. Opačným příkladem může být třeba Ubisoft, u kterého je celkem velká šance, že pokud představí nový díl Assassin’s Creed na červnové E3, tak na podzim může být klidně novinka venku. A jak víme, tak poslední titul Odyssey s říjnovým datem vydání byl předloni na titul hry roku nominován.



The Last of Us Part II

Nakonec však ale souboj o hit roku může být už mezi valnou většinou titulů, o kterých už víme. Silní adepti jsou vedle už zmíněného Cyberpunku 2077 zejména The Last of Us Part II, Resident Evil 3 (pokud bude stejně tak povedený jako loni nominovaný remake dvojky) a možná i zatím slibně vypadající Ghost of Tsushima. Z indie her bych potom vložil velkou důvěru do titulů Hollow Knight: Silksong či Ori and the Will of the Wisps.

Čím jistější si však jsem s výběrem adeptů na hit roku, tím víc se zároveň obávám toho, že za pár týdnů oznámí Nintendo nového Maria, Valve odtajní další hry, které stejně jako Half-Life: Alyx drželo pod pokličkou až do poslední chvíle nebo že se třeba po vzoru úspěchu filmu Parasite na filmových Oscarech dočkáme nějaké perly ve formě cizojazyčné (myšleno „neanglické“) produkce zcela mimo obvyklý výběr.

Nakonec pak ještě samozřejmě dodám, že každý to nakonec stejně budeme vidět jinak. Herní kritici budou třeba opravdu provolávat třikrát sláva Cyberpunku, ale spousta hráčů bude krást fotoaparáty a svačiny turistům v novém dílu s drzou husou, rackem či holubem a užije si u toho víc zábavy než kdekoliv jinde.