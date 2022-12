Hlasujte pro hru roku 2022 a vyhrajte PlayStation 5

A je to tady. Do finále se probojovaly na základě průběžných výsledků nejúspěšnější hry z již běžících anket. Hlasovat můžete až pro tři hry, pořadí her na stránce je náhodné.

S hlasováním je spojená volitelná soutěž o konzoli PlayStation 5 ve verzi s diskovou mechanikou v bundlu s akční peckou God of War: Ragnarök. Očekáváme, že i letos bude souboj velmi těsný, nicméně prozatím vždy vyhrály multiplatformní tituly.

Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce. Pravidla jsou k přečtení zde. Hlasovat ve všech kategoriích můžete až do 2. ledna 2021 (10:00).