Hlasujte pro nejhezčí hru roku 2022

Tato kategorie by mohla být velice napínavá, krásných her se nám totiž urodilo spoustu. Ostatně čím dál tím víc dnešních her přestává vycházet na minulé generace konzolí a tak vývojáři mohou přestat brát ohledy na jejich nižší výkon. Mezi favority určitě řadíme A Plague Tale: Requiem, nad jehož krásami dokázal zjihnout i jinak věčně kritizující Daniel Vávra. Playstationové exkluzivity God of War Ragnarok, The Last of Us Part I, Gran Turismo 7 a Horizon Forbidden West vypadají tradičně skvěle; ani nevadí, že ten posun oproti předešlým dílům není zas až tak zásadní, jak by mohl být. The Callisto Protocol se v seznamu také neztratí, ovšem je to i díky tomu, že se jeho většina odehrává v černočerné tmě.

Hezký pohled je i na silně stylizované hry jako Pentiment, Scorn nebo Return to Monkey Island, které díky zahrnutí v předplatném Game Pass vyzkoušela spousta lidí.

No a pak je tu Elden Ring, který je horkým favoritem v každé anketě, ve které se objeví.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu.

