Hlasujte pro nejlepší videoherní příběh roku 2022

I letos jsme se díky videohrám mohli naplno ponořit do virtuálních světů a zapomenout na strasti toho skutečného. Na rozdíl od knih a filmů mají hry tu výhodu, že nás staví do hlavní role a my můžeme ovlivňovat jejich děj. Pojďte nám pomoci vybrat tu, která byla letos v tomto ohledu nejlepší.

Bude to Elden Ring, největší favorit všech anket, které letos děláme? Nebo dojemný a na rozdíl většiny ostatních titulů i příběhově uzavřený A Plague Tale: Reguiem? Fanoušci sérií God of War nebo Syberie také rozhodně mají letos co slavit a jen do počtu určitě nejsou ani miláčci kritiků v podobě filmové Immortalty nebo stylového retra Pentiment.

Kdo si u nás připíše vítězství je jen na vás!

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu.