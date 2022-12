Nejlepší hry roku 2022? Nominujte své favority, hrát se bude o PlayStation 5

Pojetí letošního ročníku vychází s několika obměnami z těch minulých. Kromě hlavní ceny se bude hlasovat i podle platforem (PC, Switch, Xbox a PlayStation) a dalších tří tematických okruhů. Kompletní seznam je následující:

Hra roku absolutní vítěz:

Hra roku PC:

Hra roku Switch:

Hra roku Xbox:

Hra roku PlayStation:

Největší zklamání:



Nejlepší příběh:



Nejhezčí grafika:

Napište nám do diskuse pod tento článek, které hry a ve kterých kategoriích mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2022. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Z vašich nominací budeme vycházet při sestavování výběru, byť nezaručujeme, že zařadíme úplně všechny hry.

Elden Ring má nevýhodu, že vyšel v únoru, zatímco aktuální komerční hit God of War Ragnarök mají ještě všichni v živé paměti. Pro Elden Ring ovšem mluví dostupnost napříč platformami, zatímco Ragnarök si prozatím zahrají pouze majitelé playstationů. Svoji vlastní ligu si pak hraje Nintendo se Switchem.

Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí. Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali. Podle ohlasů ze zahraničí lze i letos očekávat těsný souboj, tentokrát mezi Elden Ringem a prozatím playstation exkluzivní řeží God of War Ragnarök. Svoji vlastní ligu si už tradičně hraje Nintendo s Xenoblade Chronicles 3, Kirby and the Forgotten Land či Pokémon Legends: Arceus. Na PC by mohla uspět strategie Total War Warhammer III, povedl se i Two Point Campus. Z nezávislých her stojí za to zmínit Cult of the Lamb či Vampire Survivors. Nebo to nakonec dopadne úplně jinak? Uvidíme, skvělých her vyšlo mnohem víc.

Jeden z hlasujících v hlavní anketě získá konzoli PlayStation 5!

Abychom vám hlasování zpříjemnili a také vás i trochu nalákali, pro vylosované hlasující v hlavní anketě jsme připravili zajímavé ceny. Jeden z vás získá konzoli PlayStation 5, dalších sedm pak karty na Steam v různé hodnotě (1 × 25 eur, 3 × 10 eur, 3 × 5 eur).

Harmonogram Hry roku 2022 na Bonuswebu je následující. První hlasování startuje 10. prosince, hlavní hlasování o ceny 21. prosince. Hlasování ve všech kategoriích bude zahájeno v průběhu prosince. Hra roku 2022 končí 2. ledna 2023 v 10:00, výsledky budou zveřejněny během týdne po skončení ankety.

Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se objeví odkazy na všechna letošní hlasování.