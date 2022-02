RECENZE: Válečné kladivo udeřilo. Total War Warhammer III je návykovka

Armáda houževnatých Kislevanů pochoduje z Domoviny na sever do mrazivých Pustin, tam, kam se odvážilo jen málo smrtelníků. Velitel Yuri Barkov má ušlechtilý cíl. Vysvobodit medvědího boha Ursuna z područí démona. V Pustině je i sebemenší kámen pošpiněn nečistým Chaosem a brzy Kislevané zjistí, že Chaos nekoruptuje jen zdejší krajinu, ale i mysl těch nejchrabřejších z nich.

Do světa se opět vkrádá Chaos

Total War Warhammer III začíná prologem, který je i komplexním tutoriálem. Tentokrát se studio Creative Assembly pochlapilo. Tutoriál je snad nejpropracovanější v historii značky. Veškeré základní herní mechanismy a zákonitosti světa vysvětluje srozumitelně. I pro úplného nováčka je to dobrý odrazový můstek. Nic z již zavedených prvků série se nezměnilo. Total War Warhammer III je pořád vynikající kombinací tahové strategie s real-time souboji. Autoři vždy dokázali překvapit něčím novým a třetí díl Warhammer ságy toho má schovaného v rukávu požehnaně.

Autorům se v prologu povedlo správně načasovat dávkování informací. V průběhu asi 8–10 hodin ukáže základy boje, diplomacie, hrdinů a vojevůdců i správy měst. Prolog by si určitě neměli nechat ujít ani veteráni série, kteří systém znají od A do Z. Sice jde v první řadě o výukovou lekci, ale zároveň dobře vystavěnou semknutou menší kampaň vysvětlující události té hlavní. Prolog se odehrává na mnohem menší mapě. Je tvořena dlouhým koridorem, který se čas od času rozvětví, aby se zase kousek dál spojil. Díky tomu je děj svižný a mnohem ucelenější.

To, co tentokrát rozžehlo totální válku ve světě Warhammeru, není nic menšího než umírající bůh. Když bůh umírá a řve svá poslední slova, země se chvěje. Tenká hranice mezi světem smrtelníků a cizích říší se tříští, chaos je ještě chaotičtější a každá z frakcí si chce obrazně řečeno urvat kus boha pro sebe. Vlastně, v případě některých frakcí, to je doslovné.

Pandemonium Chaosu

Třetí díl se silně zaměřuje na temnou stranu. Kdo jiný, než ostatní bohové, může vůbec mít ambice dosáhnout do nejnedostupnějších míst: Výhně duší, kde mocný démon drží umírajícího Ursuna?

Kromě klasické kampaně na obrovské mapě je připravená i série bitev. Zde můžete trénovat strategii a osahat si jednotky a samozřejmě i multiplayer (tři různé kampaně pro tři až osm hráčů). Hratelných frakcí, které se střetnou na bitevním poli, je osm. Z toho pět jsou zástupci bohů Chaosu. Nurgle sní o dokonalé nemoci, která dokáže skolit i bohy. Hraní v jeho jméně je takový Plague Inc. po warhammerovsku. Nurgleovi uctívači věří, že mor je požehnáním a projevem lásky od jejich vysoce infekčního boha. Za šíření nemocí si odemykáte další symptomy, kuchtíte supernemoci dávající větší bonus a posilujete přízeň morového boha. Váš hnisající ráj pomalu expanduje i do těch nejvzdálenějších končin světa.

Pak tu je Slaanesh, Velký úchyl libující si v dekadenci, perverzi a rozkoši. Rád manipuluje a pomocí intrik dovede svést na scestí i celé armády, aby se obrátily proti vlastním řadám. Tzeentch, mistr mutací a čar obdarovává své stoupence mocnými kouzly. Khorne je typický krvavý bůh války, lačnící po oběti a Legie Chaosu, v čele se svým čerstvě padlým Princem démonů, čerpá výhody ze všech čtyř zmíněných. Ze všech bohů Chaosu čiší cizost a nelidskost a promítá se to i do herních mechanismů, hra za bohy chaosu patří mezi ty nejobtížnější.

Total War Warhammer III Total War Warhammer III

Na méně temné straně barikády jsou Kislevané a Kataj. Kataj je dračí říší, silně inspirovanou čínskou mytologií a kulturou. Podobně jako známe Hedvábnou stezku, tak pro Kataj je důležitá Slonovinová stezka jako velký zdroj příjmů z obchodu. Pro Kataj je zásadní rovnováha, kterou zastupují principy yin a yang a proudění magické energie.

Kislev je obdobou Carského Ruska. Je proslulý pro svou znalost ledové magie, jde o nejzákladnější frakci, která nemá nikterak překombinované herní mechanismy. Nejlepší start pro nově příchozí do světa Total War. Trochu bokem jsou odpudiví, smrdutí Ogři, které dostanete jako hratelnou rasu jen, pokud si koupíte hru v předprodeji, nebo těsně po jejím vydání.

Pravděpodobně každý si nakonec najde svého oblíbence. Co kdybyste ovšem chtěli profitovat z více frakcí najednou? Nemůžete se rozhodnout, za kterého boha hrát? Tak využívejte pohostinnosti všech čtyř. Tu možnost dostanete, pokud si vyberete kampaň za Legii Chaosu. Největší tahák třetího dílu. Původně jsem chtěl stát na té méně chaotické straně, a bojovat za svobodu Kisleva či dračí Kataj. Ale když jsem rozehrál kampaň za Legii, pohltila mě až do úplného konce.

Princ démonů má ego o velikosti planety a jeho tužbou je stát se bohem. Není vázán k žádné z frakcí, je renegát. Rozhodl se do chaosu přidat další chaos a stát se nejvyšším v panteonu. To se zamlouvá mnohým démonským přisluhovačům. Rádi se nechávají verbovat do jeho nesourodé armády, ať už původně sloužili Slaaneshovi, Nurgleovi, Tzeentchovi nebo Khornovi. Získat si přízeň bohů není tak snadné. Bohové vám jen z dobré vůle nedají přístup k těm nejsilnějším jednotkám a schopnostem. Vražděním v jejich jménu, patřičným zasvěcováním dobytých měst a plněním vedlejších misí si je nakloníte natolik, že vás obdarují. Dary jsou to velké, čím raději vás jednotliví bohové mají, tím silnější jednotky ze svého zvěřince vám odemknou. Kromě financí tedy každé kolo generujete budovami a skutky přízeň čtyřem nejvyšším bohům a Univerzálnímu Chaosu.

Total War Warhammer III

Pokud ovšem budete chtít vytěžit z přízně maximum, tak či onak vám nezbude, než se jednomu z nich zasvětit. Jen tehdy se vám odemknou ty největší dary a požehnání. Můžete zůstat i neutrální a zapřísáhnout se Univerzálnímu Chaosu. Vám přeci nikdo rozkazovat nebude. A čerpat ještě větší výhody od všech bohů, v trochu omezenější míře. Nebo se rozhodnete posilovat jen jednoho boha a získáte přístup k těm největším darům a jednotkám mnohem rychleji.

Strategie je na vás a potenciál k vytvoření té nejlépe namixované legie obrovský. U jednotek a darů soupis božských trumfů nekončí. V jisté míře máte k ruce i jejich techniky. Kupříkladu díky Slaaneshovi lze svádět nepřátelská vojska na svou stranu, Khorne vám dává bonusy za každou bitvu a Nurgle trochu toho nakažlivého slizu ze svého hlubokého rendlíku plného nemocí.

Co že jsou to ty dary, kterými je Princ démonů obdarován? Části těl, zlepšující statistiky, odemykající speciální schopnosti a kouzla. Princ Démonů je tvárný a přesně reflektuje povahu hry za Legii. Svého nejvyššího démona si můžete přizpůsobit od hlavy po ocas. A že těch možností obměn je, až vám z toho bude přecházet zrak. Démona aspirujícího na boha lze před každou bitvou poskládat tak, aby co nejlépe vyhovoval nadcházejícímu střetu – nejde ovšem o nijak razantní změny ve statistikách. Nevýhodou Prince démonů je, že nemůže nosit žádné nalezené vybavení. Velký legendární meč s těžkým srdcem musíte přenechat někomu ze svých generálů. Za slabinu hraní za Legii lze považovat i absenci výzkumu, který v omezené míře supluje skill tree Prince démonů.

Total War Warhammer III Total War Warhammer III

Total War by nebyl úplný bez diplomacie. Uzavření spojenectví má mnoho výhod. Můžete koordinovat útoky, obchodovat nebo stavět předsunuté základny na rekrutování spojeneckých vojsk. Pokud jste dostatečně mocní a troufalí, pohrozte a prosaďte si své výhrůžkami. To ovšem většinou vyústí ve vyhlášení války, takže pozor, na koho si vyskakujete.

Svět velkých hrdinů

Hrdinové a vojevůdci mají ve světě Warhammer obrovskou roli. Jsou to nejsilnější jednotky, které často vydají za celou armádu a posilují provincie. Hrdinové levelují, odemykají si dovednosti a kouzla, jsou vybaveni předměty a zbraněmi. Dokonce i svými pomocníky: přidávají různé bonusy, třeba rychlejší doplňování jednotek, bonus k velení, obraně atd. V jedné armádě můžete mít i více hrdinů a tím ještě zvýšit šance na úspěch. Někteří hrdinové jsou zároveň skvělí specialisté, záškodníci, schopní odpravit nepohodlného cizího špiona nebo pošramotit nepřátelskou armádu.

I s nabušeným hrdinou snadno zakusíte hořkou porážku nerespektováním pravidel boje. Total War je proslulý svými hardcore real-time souboji. Bitvu nevyhrává ten nejsilnější, ale ten nejmazanější. I proti velké přesile se dá triumfovat, stejně tak i s obrovskou převahou lze dostat pořádně na frak. Znalost jednotek a jejich silných a slabých stránek je jen částí úspěchu. Další je využívání terénu ve svůj prospěch, manévrování vojsk do výhodných pozic, lákání do pastí a útoky do týlu. Pro odnož Warhammeru je typické i využívání všemožných kouzel a magických proudů.

Total War Warhammer III

Každých pár desítek tahů se na mapě kampaně otevřou portály, jediná cesta do čtyř říší Chaosu, kam budou směřovat kroky všech zúčastněných stran. Průchod k Výhni duší a pokoření celé kampaně vede přes poražení čtyř oblíbenců bohů a uzmutí jejich duší. Každý bůh je jiný, říše je jeho obrazem a platí na něm trochu jiná pravidla. Všude na vás čeká nebezpečí. V říších nejste jediní, kdo usiluje o úspěch.

Budete válčit s přisluhovači boha, ale i udatnými hrdiny, kteří sem také přišli vybojovat jednu z duší. Jde o největší výzvu celé hry, která vám hází záměrně klacky pod nohy na každém kroku. Každá vybojovaná duše je velkým vítězstvím a obrovským masakrem, kde střídavě dobýváte body zájmu a poté je bráníte před návalem těch nejzkázonosnějších bestií, které na vás zlomyslní bohové posílají pro svou potěchu a pobavení. V těchto bitvách zabráním strategických bodů otevřete možnost rekrutovat nové jednotky a odolávat tak vlnám nepřátel. V některých bitvách můžete i stavět obranné věže a valy a tím posílit obranu.

Je to zpestření proti tradičnímu podání kampaně. Každá říše je uzavřený svět sám pro sebe, kde platí speciální pravidla. Snad jen škoda, že světy jsou dost malé, procestovat je vám zabere kolem 10 tahů. Do říše můžete vstoupit pouze s hlavním hrdinou. Dohrát příběh vám bude trvat minimálně čtyři cykly otevření bran. Zahálet ve světě smrtelníků nebudete. Z bran se vyhrnou zástupy zdivočelých démonů brousících si zuby na vaše města. Zdivočelí démoni nemají ve zvyku města zabírat, spíš je rovnat se zemí. Dohrát hru je i na normální obtížnost výzva a s každou ukořistěnou duší přituhne. Nemluvě o tom, že válka zuří na mnoha frontách. V Total War není nic divného, že vám vyhlásí válku váš spojenec v tu nejméně vhodnou dobu.

Staré nedostatky

I když se autoři vytáhli se základním tutoriálem, pořád jde o velmi komplexní titul a jednotlivé nuance frakcí už tak dobře hra nevysvětluje. Také zůstaly problémy, které sérii sužují už od nepaměti. Označování na mapě kampaně je pořád pixel hunting. Ve velkých chumlech se špatně označují i nepřátelé v bitvách. Jednotky se od sebe těžko dají rozeznat: ještě markantnější to je u monster.

Total War Warhammer III Total War Warhammer III

A nechtějte se vyznat v bestiáři, který je pod vaším velením za Legii. Máte k dispozici čtyřikrát více jednotek než normálně a třetina z nich se od sebe nedá pořádně rozeznat, což lze říci i o budovách. Loadingy jsou i ve třetím dílu pomalé a UI by mohlo být trochu přehlednější, hlavně v diplomatickém okně. Na to všechno už jsme zvyklí a nijak zásadně to nenarušuje zážitek ze hry. Co ho přeci jen trochu kazí, je neresponzivnost armády při velkých potyčkách.

Na detailech záleží

Hra vypadá opět skvěle. Boje připomínají svou pompézností filmového Pána prstenů. Naprostým vrcholem jsou souboje dvou okřídlených démonů, které vypadají náležitě epicky. I přes to, jak je titul obří, si autoři dali práci i s takovými maličkostmi, jako je změna podoby vašeho Prince démonů. Vizuálně se mění podle toho, z jakých částí těl je složený. Po bojišti i na mapě kampaně vám pochoduje poslepovaná zkázonosná chiméra. Bezchybný je i hudební doprovod, bere si nemalou inspiraci ze Star Wars Episode I. Za zmínku stojí i slušná dávka filmečků mezi důležitými milníky v kampani. Obzvlášť při hraní za frakci Morového boha oceníte pestrost českého jazyka v popisu těch největších ohavností a nápaditá jména hrdinů jako Smradošpín, Hniloproud, Velký Blitkus a spol. Hra je lokalizovaná kvalitně, texty jsou čtivé a sugestivní, až na pár trochu krkolomných formulací. Technická stránka hry je skoro bez kazu, zažil jsem jen jediný pád hry za celou dobu.

O Total War Warhammer III se nedá říci, že byste hráli potřetí to samé. Jistě, kostra hry zůstává nezměněná, vývojáři se ovšem nebojí inovovat a příjemně překvapovat. Mají k dispozici obrovský lore, který umí chytře přetavit do hry. Frakce jsou originální, je radost za ně hrát. Zatím každý díl Warhammer ságy je jedinečný a svěží a drží si svůj vysoký standard. Sice jsou tu staré neduhy, ale ty jsou v porovnání s pozitivy nic v moři obrovské zábavy na dlouhou dobu. Autoři se stále víc snaží jít naproti novým hráčům. A těm starým dát hrou za Legii ještě větší svobodu. Pokud hrajete pravidelně Total War, tak nemá smysl otálet. A pokud vás tato legendární série minula, možná je načase jí dát konečně šanci.