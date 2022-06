RECENZE: TMNT: Shredder's Revenge je nejlepší hra s Želvami Ninja všech dob

Želvy Ninja, kdo by si je nepamatoval? Kdo by je nemiloval? I vy jste s nimi jistě zažili nejednu fajnovou podívanou. Jediný rozdíl bude v tom, jak jste je vnímali. Buďto jste u legendárního animovaného seriálu z přelomu osmdesátých a devadesátých let vyrůstali jako děti, nebo – pokud jste už starší kmeti – jste ho svým dětem pouštěli v TV.

I když mají Želvy Ninja svůj původ v komiksech, byl to právě onen nezapomenutelný seriál, který z nich udělal kult. Kdo je u nás v devadesátkách nežral, jako by nebyl. Následovaly filmy, hračky a v neposlední řadě i videohry, které nás jako retro nadšence baví dodnes. Dobrých jich byla spousta. Čestnou zmínku si zaslouží Teenage Mutant Hero Turtles: The Hyperstone Heist pro Mega Drive, ovšem nejlepší bezpochyby byla a je pařba Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time pro SNES. Jde totiž o krystalicky dokonalou arkádovou zábavu vypilovanou k dokonalosti.

Retro je všechno!

I když Želvy Ninja zavítaly občas do jiných žánrů, scrollovací beat ’em up mlátička je prostě žánr, který jim sedl a sedí nejlépe. Jelikož retro stále táhne a nostalgie je mocná čarodějka, zrodil se pod hlavičkou vydavatele Dotemu nápad na obnovení lehce zašlé slávy legendárních games z dob minulých. A tak vznikla videohra Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge, za kterou stojí vývojářský tým Tribute Games.

Další názor – Ondřej Zach Shredder’s Revenge surfuje na mocných vlnách nostalgie, myslím si ovšem, že užít si ji mohou bez problémů i mladší ročníky. V mém případě jsem hrál se synem (bude mu pět), který byl ze hry naprosto unešený. Je to krystalicky čistá akce. Díky volbě obtížnosti se může proměnit v nenáročnou rubačku vhodnou právě pro ty, kteří moc nehrají, ale i relativně slušnou výzvu, v níž už se musíte různé chvaty trochu naučit používat. Každého bijce definují síla, rychlost a dosah, takže rozdíly tam jsou. Tvůrcům se podařilo dokonale reprodukovat zážitek – není to hra taková, jaké hry byly, ale jak si je pamatujeme. A to je ohromný achievement. Shredder’s Revenge má skvělou atmosféru původního seriálu, krasné animace, easter eggy… že jsou autoři obrovští fandové, tentokrát nejsou jen PR žvásty. Hrál jsem na Switchi, pro nějž je hra jako dělaná. Na PC a xboxech navíc bude dostupná v předplatném Game Pass, což je paráda. Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Switch)

Po vzoru výborného vzkříšení klasické devadesátkové série novým dílem Streets of Rage 4 tu máme další zbožně vítaný návrat. I když jde o titul z roku 2022, běžel by klidně i před třemi dekádami na dobových konzolích. Je to totiž novodobé retro se vším všudy. No dobře, audio by tehdy znělo hůř. Jinak jde o pařbu ze staré školy pro ty, kteří milují nenáročnou zábavu, obývakový multiplayer, Želvy Ninja a osmdesátá a devadesátá léta.

Je vám náct a milujete Fortnite? Toto asi nebude zábava pro vás. Ale víte co, mládeži? Zahoďte předsudky a vyzkoušejte si hru, která je jako dělaná pro vaše fotříky a mamky. Když byla Shredder’s Revenge oznámena, chvěla se nám kolena. Nová želví beat ’em up? Je to tak, se vším všudy. Příběh hry nemá cenu dlouze rozebírat. Úhlavní nepřítel Želv Ninja se vrátil a chce se pomstít. A nejenom Trhač je zpět! Vrátil se i Krang, Bebop a Rocksteady i muší vědátor Baxter Stockman a další známí padouši.

Naštěstí hlásí návrat i čtveřice Želv Ninja – Leonardo, Raphael, Donatello a Michelangelo. Bojovat proti bezpráví je jejich životní krédo. Želví hrdinové přitom nejsou sami, kdo je ochotný se bít. Proti Trhačovi a jeho zástupům pěšáků se postaví i jejich adoptivní tatík a guru Mistr Tříska. Rvačky si překvapivě nenechá ujít ani televizní reportérka April O‘Neilová. Tito všichni jsou hratelnými postavami, které si můžete vybrat hned zpočátku.

Rvačky v New Yorku i Dimenzi X

Sedmým odemykatelným rváčem je Casey Jones. Postrach newyorských ulic s hokejovou maskou na tváři je vítanou posilou. Sportovní výbavu včetně hokejky, baseballové pálky i basketbalového míče používá k boji. Na hrdiny čeká boj s pěšáky, roboty, dinosauřími Triceratony a dalšími protivníky, které budete likvidovat po stovkách.

V každém z šestnácti parádních levelů vás na konci očekává boss, jehož roli zastává někdo ze známých padouchů. K tomu, abyste je přemohli, se budete muset naučit taktiku, jak na ně. Nejde však o nic obtížného. Úrovně jsou krásně zpracované a tematicky odlišné. Bít se budete v ulicích, alejích i na střechách New Yorku. Podíváte se do zoo v Central Parku, nákupního střediska, muzea historie, na Coney Island, do tajné laboratoře, redakce Kanálu 6 i Dimenze X. Boj v nechvalně proslulém Technodromu samozřejmě chybět nemůže a také nechybí.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Jde dokonce o nejtěžší level. Přítomny jsou i svižnější úrovně, v nichž nejdete po svých, ale jedete na skateboardu nebo letíte na hoverboardu. Samotná hratelnost je naprosto dokonalá. Může za to skvělý bojový systém, který není komplikovaný, ale přesto je dostatečně propracovaný. Nechybí jednoduchá komba, úchopy, ataky ze vzduchu ani legendární házení pěšáků na obrazovku.

Nouze není ani o speciální útoky. Některé z nich ale odemknete až časem, protože v Shredder’s Revenge jsou přítomny velmi základní RPG prvky a vaši bojovníci získávají postupně levely, díky nimž se jim zvětší zdraví, získají další život nebo se naučí nové útoky.

U želvích her z minulosti i u ostatních beat ’em up bojovek vždy vynikal multiplayer. Nejinak je tomu i zde. Hra více hráčů je to nejlepší, co hra nabízí, a jde o orgie hratelnosti. Do vaší rozehrané hry se mohou klidně připojit další hráči a zábava se pak násobí.

Na jedné konzoli ve čtyřech, online až v šesti

Na jedné konzoli mohou pařit až čtyři hráči, přičemž online dokonce šest! To je mela. Nechybí ani speciální vychytávky pro multiplayer jako společně plácnutí pro předání zdraví nebo oživení kamarádem pomocí pizzy. Ta jinak samozřejmě slouží k doplňování zdraví. Hra více hráčů je v Shredder’s Revenge vážně něco. Ostatně jako celá hra. Ta je rozhodně přístupná i příležitostným hráčům. Například těm, kteří hráli Želvy Ninja v minulosti, ale dnes už se dostanou k hraní jenom svátečně, protože mají rodinu.

Obtížnost není vysoká, takže pamětníkům, kteří drtí retro dodnes, doporučujeme zvolit tu nejvyšší dostupnou. I když jde o mlátičku, veškeré násilí je komiksové a ve hře neteče žádná krev. Zahrát si ji tak mohou i nejmenší. Shredder’s Revenge nabízí neskutečnou dávku nostalgie, která vás atakuje už od spuštění hry, když se rozezní legendární znělka. Technické zpracování je prostě báječné.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Dvourozměrná grafika je nesmírně krásná a stylová. Každý pixel je tam, kde má být. Na hru se vážně hezky kouká. A stejně tak se hezky poslouchá. O soundtrack se postaral Tee Lopes, který stojí i za hudbou ke zmiňovaným Streets of Rage 4 nebo dalšímu skvělému retro návratu Sonic Mania. Uslyšíte klasický herní chiptune, elektronické melodie, líbivý poprock s nádechem osmdesátých let i hip-hop, o který se postarali členové legendární formace Wu-Tang Clan Raekwon a Ghostface Killah. No vážně! Toto je pařba, kterou si prostě musíte zahrát.

Ve skutečnosti existují jenom tři důvody, proč by někdo měl tento klenot minout. Protože A) nemá rád retro, B) nehoví beat ’em up mlátičkám nebo C) nemá v oblibě Želvy Ninja. Ale někdo takový by nedočetl recenzi až sem, na její konec, že? Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge je prostě dokonalost. Díky za ni!