RECENZE: Kirby and the Forgotten Land je další zásadní hra na Switch

Kirby, který letos oslaví třicáté narozeniny, není na konzoli Switch žádný nováček. V roce 2018 debutoval snadnou kooperativní hopsačkou Kirby Star Allies. Za pozornost ještě stojí pohodová bojovka Kirby Fighters 2 z roku 2020, k níž se doma pravidelně vracíme. To nejlepší ovšem přichází až nyní.

Kirby and the Forgotten Land je 3D hopsačka zasazená do postapokalyptického světa. Zápletka není příliš originální, ale to ke Kirbymu už tak nějak patří. Kirby se prochází ve své mírumilovné Zemi snů, když se najednou zvedne vítr, obloha potemní a vynoří se lovci, kteří uvězní místní obyvatele Waddle Dee. Kirby se je vyráží zachránit, bouře je ovšem jakási trhlina mezi světy, takže se všichni ocitáme na neznámé planetě. Následné probuzení na pláži už beru jako vtípek.

Kirby and the Forgotten Land může z trailerů působit jako 3D hopsačka v otevřeném světě, trochu jako ceněný Super Mario Odyssey. Ale je to mýlka. Hra nejvíc připomene taktéž skvělý Super Mario 3D World. Po dokončení prologu, po němž si odemkneme centrální hub v podobě města, totiž absolvujeme jednotlivé úrovně skrze mapu, jejíž oblasti se nám postupně zpřístupňují. Zážitek je tedy striktně lineární, úrovně zdoláváte v daném pořadí.

Hra je rozdělena do několika tematických lokací, jako je zasněžená část či zábavní park, přičemž žádná nepůsobí nějak depresivně. Už první pláně, které znáte z dema, jsou krásně pestrobarevné. Vidíme rozbořené baráky, projdeme se nákupním centrem, nicméně po lidech, nebo kdo tu kdysi žil, není ani památky. Trosky kdysi velkolepé civilizace postupně pohlcuje příroda. Ve zdejším podání je to svým způsobem krásné. Svět ovšem není ani zdaleka pustý a prázdný – ostatně jinak by nemohly ani vyniknout Kirbyho schopnosti.

Kirby totiž může svoje nepřátele vdechnout a zkopírovat si jejich schopnost. Když sežere například rytíře, ohání se mečem. Takto může střílet, ohánět se kladivem, proměnit se ve vzdušný vír a další. Fandové Kibriho toto dobře znají.

Kirby and the Forgotten Land ovšem přichází s poměrně zásadní novinkou, a to mechanismem nazvaným Mouthful Mode. To znamená, že si Kirby troufne i na větší objekty, avšak nedokáže je spolknout, ale jen se roztáhnout do jejich tvaru. I tak ovšem získá jejich vlastnosti. Budete tak jezdit s autíčkem, dokonce vás čekají závody. Budete plachtit vzduchem, pojedete na horské dráze, pojmete ovšem i nápojový automat, který se promění v kulomet střílející plechovky.

Návrh úrovní je v kombinaci s používáním schopností kouzelný. Tvůrci se nás snaží pořád alespoň něčím trochu novým překvapovat, což se jim daří až do samotného konce. Cílem každé úrovně je samozřejmě proskákat ze startu do cíle. Cestou bojujete s nepřáteli a řešíte enviromentální hádanky, nicméně na své si přijdou hlavně ti, kteří rádi prozkoumávají.

Ke každé misi se vážou různé úkoly: bouráte například sochy z písku, ničíte „propagandistické“ plakáty či zachraňujete kachňata. Za to všechno získáte další Waddle Dee. Ty pak na konci každého světa potřebujeme k prolomení brány, za níž je boss. Každopádně pokud rádi objevujete tajné chodby, místnosti, otvíráte truhly, udělá vám radost rozrazit naprasklou stěnu, tady si vážně přijdete na své. Dívat se pozorně kolem sebe a hledat různé drobné indície, které vás navedou dál, je ohromně uspokojující. Jen pozor, na některé úkoly máte v úrovni jen jeden pokus. Například když se na vás valí obří balvan a vy neprovedete to, co máte, abyste bonusový úkol splnili, máte smůlu a musíte misi opakovat.

Všechny hlavní levely můžete absolvovat ve dvou v kooperaci. Druhý hráč se chopí Bandana Waddle Dee, který se ohání oštěpem, a to na blízko i na dálku. Kopírovat schopnosti ovšem umí jen Kirby. Kirby je také v roli lídra, který určuje, kam se jde, zatímco pokud se druhý hráč ocitne mimo obraz, bude teleportován. Waddle Dee se v případě smrti také za chvilku oživí, každopádně třeba při bitvě s bossem je to užitečný pomocník. Je tak ideální pro někoho, kdo moc hrát neumí, případně třeba pro děti. Vybrat lze ze dvou obtížností, nicméně se synem, kterému bude letos pět, jsme hru dohráli na tu těžší. Pár bossů nebo misí může dát zabrat, celkově je hra ovšem relativně lehká, což u Kirbyho také není žádná novinka. A vůbec nám to nevadilo.

V rámci úrovně můžete nejenom plnit úkoly a zachraňovat uvězněné Waddle Dee. Poschovávané jsou zde ještě kapsule s figurkami a svitky, pomocí nichž si můžete kopírované schopnosti trvale vylepšit na účinnější verze. Tím se dostáváme k již zmíněnému městečku, které funguje jako centrální hub. Čím víc jeho obyvatel zachráníte, tím víc se vám zde objeví nových budov a možností. To je fajn a během hry máte skutečně pocit, že vám z ničeho roste městečko před očima.

Důležitý je obchod se zbraněmi, v němž si můžete všechny schopnosti, které lze zkopírovat vzít a vyzkoušet. Každou přitom lze několikrát vylepšit, k čemuž potřebujete dvě věci: svitek a hvězdy. Svitky s nákresy jsou poschovávané v úrovních, hvězdy se získávají v bonusových misích na hlavní mapě. Jsou to krátké sólo úrovně vždy s jednou konkrétní schopností, v nichž musíte prokázat, že jejímu používání plně rozumíte. Pokud by vám v příběhových misích chyběla vyšší obtížnost, tak v těchto si přijdete na své – ty pozdější vyžadují už celkem dost umu. Také některé bonusové úkoly mohou potrápit, což je fajn.

Ve městě je i pár miniher. Budete například podávat jídlo Waddle Dee. Moje děti se z nějakého důvodu zasekly na rybaření. To funguje jako QTE, zkrátka se snažíte co nejrychleji zmáčknout požadovaná tlačítka a na základě toho vytáhnete různě velkou rybu nebo třeba plechovku. Nebo spadnete do vody. Zřejmě tím, že mohou chytat spolu zároveň (každý za svou postavu) a předhánět se, kdo vylovil větší rybu (je tam i výsledková tabule), jim to vydrželo dlouho.

Já se zasekl na sbírání figurek. Už při mé první návštěvě Japonska jsem se okamžitě zamiloval do kapsulových automatů, takže když jsem ve hře spatřil kapsulový automat a poschovávané kapusle po úrovních, bylo vymalováno. Postupně se kompletují čtyři série figurek, které si můžete detailně prohlédnout, a tři dokonce vystavit na poličce ve svém domečku.

Pokud nechcete plnit vedlejší úkoly a prozkoumávat úrovně, potom je hra krátká a nemá asi ani smysl si ji pořizovat. Hlavní příběh dohrajete do deseti hodin, což je u této série klasika. Jenže ani po skončení příběhu to úplně nekončí. Doma máme nahráno téměř třicet hodin a hru dohranou dvakrát. Ale vůbec mě to neotravovalo, při druhém průchodu jsme se víc soustředili na to, co nám chybělo objevit. Vše ještě splněné nemáme, ale s figurkami jsme na tom celkem dobře.

I v tom je kouzlo Kirby and the Forgotten Land – máte chuť se vracet. Vlastně ani ten příběh není zase tak špatný, zatímco dětský divák si nevšimne, některé střípky vázající se k pádu civilizace jsou docela temné. Jedinou drobnou výtkou tak je fakt, že závěr malinko recykluje některé postavy. A hra se na pár místech trochu zaškubala. Ale to jsou jen drobnosti.

Kirby and the Forgotten Land je pestrobarevná, hravá 3D hopsačka, kterou zařazuji mezi zásadní kousky na Switch. V základu není obtížná ani dlouhá, ale díky své podstatě – objevování a hravosti – a věcem okolo má potenciál zabavit i po dokončení příběhu. Neustále baví nápady a zahrát si můžete i ve dvou. Krásně navržení jsou i bossové, včetně finálního rushe. Je to vynikající, přístupná hra pro děti (ty moje byly naposledy takto nadšené u Super Mario 3D World + Bowser’s Fury), ovšem i dospělí se v ní mohou vyřádit. Před případnou koupí jako vždy doporučuji vyzkoušet poměrně velkorysé demo, které obsahuje prolog, první level a bosse z prvního světa.