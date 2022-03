Kirby and the Forgotten Land je nejprodávanější krabicovkou týdne

Fantastická 3D hopsačka Kirby and the Forgotten Land je nejprodávanější krabicovou hrou týdne v Británii a zároveň si připisuje v této zemi vůbec největší launch, co se značky Kirby týče. Úvodní prodeje jsou 2,5krát větší než v případě Kirby Star Allies z roku 2018. Je to také poprvé, co Kibry skončil v Británii na prvním místě (via Games Industry).

Ačkoliv data pocházejí pouze z jedné země a zahrnují jen krabicové prodeje, je asi bezpečné říci, že ani po komerční stránce nebude nový Kirby propadák.