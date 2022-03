Kouzelná 3D hopsačka Kirby and the Forgotten je v prodeji

Čas od času se lidé shánějí po hře, která zabaví děti. Tak pokud máte konzoli Switch, Kirby and the Forgotten je jednou z nich. Užít si ji mohou samozřejmě i dospělí, nicméně největší zábava je tak jako tak hrát ji ve dvou v kooperaci. Hra je od pátku v prodeji a naši recenzi na Bonuswebu si přečtěte zde. Mimochodem, je to první 3D hra v sérii v rámci hlavní linie.

Kirby and the Forgotten Land